Sumsel United Gratiskan Tiket Lawan PSIS, Ajak Masyarakat Penuhi Stadion Jakabaring

JawaPos.com - Sumsel United menghadirkan program khusus bagi masyarakat Sumatera Selatan pada pertandingan terakhir putaran pertama Championship 2026/2027. Saat menjamu PSIS Semarang, Sabtu (7/11), Laskar Juaro membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan langsung pertandingan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, secara gratis.

Program bertajuk "Sumsel United untuk Semua" tersebut menjadi salah satu upaya manajemen untuk mendekatkan klub dengan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah penonton sekaligus menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah di stadion.

Direktur Utama Sumsel United, Erick Yuniman, mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen klub untuk melibatkan masyarakat dalam perjalanan tim. Menurutnya, dukungan suporter memiliki peran penting, terutama ketika tim menjalani pertandingan kandang.

"Sesuai dengan arahan dan petunjuk Presiden Klub, Bapak Haji Cik Ujang, Sumsel United percaya bahwa dukungan suporter memiliki arti penting dalam perjalanan sebuah tim. Kehadiran masyarakat di stadion bukan sekadar menjadi penonton, tetapi juga bagian dari energi, semangat, dan perjuangan yang dibangun bersama," kata Erick, Jumat (6/11).

Pemesanan Tiket Tetap Dilakukan secara Online Meski tiket diberikan secara gratis, masyarakat tetap harus melakukan pemesanan melalui situs ticketing resmi seperti pada pertandingan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengikuti regulasi liga yang mewajibkan setiap klub menggunakan sistem tiket online.

Erick menjelaskan, mekanisme pemesanan tidak mengalami perubahan. Penonton tetap harus mengikuti proses pemesanan tiket seperti biasa, tetapi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya.

"Sesuai regulasi dari pihak liga, setiap klub memang diwajibkan menggunakan tiket online di setiap pertandingan. Para penonton tetap melakukan pembelian tiket seperti biasa, namun kali ini tidak dikenakan biaya atau gratis," jelasnya.

Dalam program ini, Sumsel United menyediakan dua pilihan tribun. Tribun timur dibuka untuk masyarakat umum dan suporter, sedangkan tribun barat atas secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat pecinta sepak bola yang mengenakan jersey Sumsel United.

Manajemen juga mengantisipasi kemungkinan adanya masyarakat yang mengalami kesulitan saat memesan tiket secara online. Untuk itu, petugas help desk akan disiapkan di area stadion guna memberikan bantuan dan memandu proses pemesanan.