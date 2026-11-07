Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Macan Putih Waspadai Ketajaman Serdadu Tridatu

JawaPos.com - Persik Kediri akan bertamu ke markas Bali United pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Dalam lima pertemuan terakhir di Super League, Persik Kediri lebih unggul atas Bali United. Melansir Transfermarkt, Macan Putih meraih tiga kemenangan, sedangkan Bali United menang satu kali. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Bali United sedang berada dalam performa positif menjelang pertandingan melawan Persik Kediri. Mereka hanya menelan satu kekalahan dari Java United, serta mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Performa Serdadu Tridatu di kandang sendiri juga terbilang apik. Empat pertandingan kandang terakhir berhasil mereka sapu bersih dengan kemenangan.

Sebaliknya, Persik Kediri tengah berusaha kembali ke performa terbaik. Dalam lima laga terakhir di Super League, mereka mencatatkan tiga kekalahan dan dua kemenangan.

Hasil pertandingan tandang Macan Putih juga belum konsisten. Dari empat laga tandang terakhir, Persik Kediri meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Dengan ketangguhan Bali United di kandang sendiri, Persik Kediri diprediksi menghadapi tantangan berat. Bali United diprediksi mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Park Jun-heong Siap Kawal Pertahanan Persik Dari sisi pemain, Park Jun-heong mengakui Persik Kediri akan menjalani laga berat. Sebab, mereka tidak dapat diperkuat Marcelo Djalo dan kapten tim Kiko Carneiro yang absen akibat akumulasi kartu kuning.

Meski demikian, bek asal Korea Selatan itu tetap siap menjalankan tugasnya. Dia juga berupaya membangun komunikasi dengan pemain bertahan lainnya agar lini belakang Persik tetap solid.