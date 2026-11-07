Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Macan Putih Waspadai Ketajaman Serdadu Tridatu

Bek Persik Kediri Park Jun-heong. (Dok. Park Jun-heong)
JawaPos.com - Persik Kediri akan bertamu ke markas Bali United pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11/2026) pukul 15.30 WIB.
Dalam lima pertemuan terakhir di Super League, Persik Kediri lebih unggul atas Bali United. Melansir Transfermarkt, Macan Putih meraih tiga kemenangan, sedangkan Bali United menang satu kali. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang.
Bali United sedang berada dalam performa positif menjelang pertandingan melawan Persik Kediri. Mereka hanya menelan satu kekalahan dari Java United, serta mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.
Performa Serdadu Tridatu di kandang sendiri juga terbilang apik. Empat pertandingan kandang terakhir berhasil mereka sapu bersih dengan kemenangan.
Sebaliknya, Persik Kediri tengah berusaha kembali ke performa terbaik. Dalam lima laga terakhir di Super League, mereka mencatatkan tiga kekalahan dan dua kemenangan.
Hasil pertandingan tandang Macan Putih juga belum konsisten. Dari empat laga tandang terakhir, Persik Kediri meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.
Dengan ketangguhan Bali United di kandang sendiri, Persik Kediri diprediksi menghadapi tantangan berat. Bali United diprediksi mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1.
Dari sisi pemain, Park Jun-heong mengakui Persik Kediri akan menjalani laga berat. Sebab, mereka tidak dapat diperkuat Marcelo Djalo dan kapten tim Kiko Carneiro yang absen akibat akumulasi kartu kuning.
Meski demikian, bek asal Korea Selatan itu tetap siap menjalankan tugasnya. Dia juga berupaya membangun komunikasi dengan pemain bertahan lainnya agar lini belakang Persik tetap solid.
"Sebuah tugas berat, karena Kiko dan Marcel absen. Tapi saya siap menjaga pertahanan bersama bek lokal. Saya akan banyak komunikasi bagaimana lawan tak mudah masuk ke pertahanan kami," kata Park Jun-heong, dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (7/11/2026).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022