Pelatih Spanyol dan Presiden Real Madrid Hadiri Pemakaman Jesús de Miguel

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, dan presiden Real Madrid, Florentino Pérez, bergabung dengan keluarga serta rekan-rekan setim Jesús de Miguel untuk menghadiri pemakaman sang pemain pada Kamis.

De Miguel meninggal dunia pada Selasa, sehari setelah mengalami serangan jantung akibat benturan dengan kiper lawan dalam pertandingan divisi dua Spanyol. Pemain berusia 30 tahun itu mengembuskan napas terakhir setelah insiden yang mengejutkan dunia sepak bola tersebut.

Rekan-rekan setimnya di Tenerife turut datang dari Kepulauan Canary untuk menghadiri upacara pemakaman. Mereka menjadi bagian dari ratusan orang yang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada De Miguel.

Melansir ESPN, selain De la Fuente dan Pérez, presiden Federasi Sepak Bola Spanyol juga hadir dalam prosesi tersebut.

"Dengan kesedihan mendalam dan emosi yang tulus, kami menyampaikan belasungkawa dan rasa hormat kami," kata De la Fuente kepada wartawan sebelum upacara pemakaman.

"Ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa komunitas sepak bola bersatu, dengan mengirimkan pelukan hangat kepada semua orang yang dicintainya."

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Kota Navahermosa Berkabung

Prosesi pemakaman berlangsung di sebuah gereja di Navahermosa, kota kecil di Spanyol bagian tengah. Mobil jenazah yang dihiasi rangkaian bunga tiba secara perlahan, diikuti puluhan orang yang berjalan di belakangnya. Beberapa pelayat terlihat membawa lilin sebagai bentuk penghormatan.