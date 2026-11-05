Jesus De Miguel Meninggal Usai Kolaps di Lapangan, Jesus Owono Akui Sangat Terpukul

JawaPos.com - Kiper FC Andorra, Jesus Owono, mengaku terpukul dan menjalani masa-masa terberat dalam hidupnya setelah terlibat insiden yang menyebabkan meninggalnya penyerang Tenerife, Jesus de Miguel.

“Ini adalah hari-hari paling sulit dalam hidup saya. Saya kesulitan menemukan kata-kata dan sangat sulit menerima apa yang telah terjadi,” kata Owono dalam pernyataan resmi yang dirilis FC Andorra pada Rabu (4/11).

Sebelumnya Jesus de Miguel kolaps di lapangan setelah terlibat tabrakan hebat dengan Jesus Owono dalam pertandingan pekan ke-12 Divisi Segunda di Stadion Helodoro Rodriguez Lopez, Tenerife, Senin waktu setempat (2/11).

Baca Juga:Arsenal Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Jesus de Miguel

Owono yang keluar jauh dari kotak penalti untuk menghalau bola lalu bertabrakan dengan De Miguel. FC Andorra merilis pernyataan tersebut atas nama Owono.

Klub menjelaskan bahwa kiper berusia 25 tahun itu ingin menyampaikan langsung perasaannya setelah tragedi yang mengguncang dunia sepak bola Spanyol tersebut.

“Saya merasakan kesedihan yang luar biasa atas kepergian Jesus. Pikiran saya tertuju kepadanya, keluarganya, dan semua orang yang menyayanginya. Saya tahu akan ada banyak hal yang harus dihadapi, dan saya akan menjalaninya dengan penuh rasa hormat. Namun, saat ini, saya tidak bisa memikirkan hal lain selain Jesus dan kesedihan yang kita semua rasakan. Beristirahatlah dengan tenang, Jesus,” lanjutnya.

Dukungan juga datang dari rekan setim Owono di FC Andorra, Lautaro Spatz. Bek tengah itu menyebut Owono sangat terpukul dan menegaskan bahwa insiden tersebut bukan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja.

“Orang-orang yang mengenalnya tahu seperti apa dirinya, betapa besar penderitaannya saat ini, dan bahwa dia tidak akan pernah dengan sengaja menyakiti siapa pun,” tulis Spatz melalui media sosial yang dikutip BBC.