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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 4 November 2026 | 05.56 WIB

Apakah Kiper Andorra Akan Mendapat Hukuman Pidana usai Kematian Jesus de Miguel?

Ilustrasi sepak bola profesional. (Istimewa) - Image

Ilustrasi sepak bola profesional. (Istimewa)

JawaPos.com - Kematian striker CD Tenerife, Jesus de Miguel, setelah bertabrakan dengan kiper Andorra, Jesus Owono, menyisakan duka mendalam bagi sepak bola Spanyol.

Namun, di tengah suasana berkabung, insiden tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi sang penjaga gawang.

De Miguel meninggal dunia pada Selasa (3/11), setelah mengalami cedera serius akibat benturan dengan Owono dalam pertandingan Tenerife melawan Andorra sehari sebelumnya.

Insiden tersebut terjadi pada tahap akhir pertandingan ketika sang kiper keluar dari kotak penalti untuk menghalau bola panjang dan lututnya mengenai dada De Miguel.

Owono langsung menerima kartu merah setelah kejadian tersebut.

Pertandingan kemudian dihentikan, sementara tim medis berusaha memberikan pertolongan kepada De Miguel sebelum membawanya ke rumah sakit menggunakan ambulans.

Bisakah Pemain Sepak Bola Dituntut karena Pelanggaran Fatal?

Melansir AS, menurut hukum Spanyol, jawabannya adalah bisa.

Namun, ada sejumlah persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum seorang pemain dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas insiden yang terjadi selama pertandingan.

Perbedaan antara risiko yang melekat dalam olahraga dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana juga pernah dibahas oleh firma hukum Spanyol Domingo Monforte Abogados Asociados.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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