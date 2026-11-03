Arsenal Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Jesus de Miguel

JawaPos.com - Dunia sepak bola berduka setelah striker CD Tenerife, Jesus de Miguel Alameda, meninggal dunia pada usia 30 tahun.

Dia mengembuskan napas terakhir setelah mengalami serangan jantung ketika membela timnya dalam sebuah pertandingan di Spanyol.

Arsenal menjadi salah satu klub yang menyampaikan belasungkawa atas kepergian De Miguel.

Klub asal London tersebut memberikan penghormatan melalui sebuah acara khusus di tempat latihan mereka, dengan para pemain dan staf pelatih berkumpul untuk mengenang sang pesepak bola.

Insiden tragis itu terjadi setelah De Miguel terlibat benturan dengan kiper tim lawan Jesus Owono.

Sang penjaga gawang keluar dari kotak penalti untuk menghalau bola panjang, tetapi lututnya mengenai bagian dada De Miguel hingga membuat penyerang tersebut terjatuh.

Owono langsung menerima kartu merah atas insiden tersebut. Sementara itu, tim medis segera memberikan pertolongan kepada De Miguel di pinggir lapangan.

Tenerife Umumkan Kabar Duka Staf medis berusaha memberikan penanganan selama lebih dari lima menit sebelum De Miguel akhirnya dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans.