Barcelona Perpanjang Kontrak Raphinha hingga 2030

JawaPos.com - Barcelona memberikan penghargaan kepada Raphinha atas performa gemilangnya dengan memperpanjang kontrak sang pemain hingga 2030. Keputusan tersebut diumumkan oleh juara Spanyol itu setelah pemain asal Brasil tersebut menunjukkan perkembangan luar biasa sejak menempati posisi penyerang tengah.

Melansir ESPN, kontrak Raphinha sebelumnya akan berakhir pada 2028. Namun, Barcelona bergerak cepat untuk mengikat pemain berusia 29 tahun itu dengan tambahan masa kerja selama dua tahun.

Keputusan tersebut tidak terlepas dari kontribusi besar Raphinha pada awal musim ini. Ia telah mencetak 19 gol hanya dalam 13 penampilan di seluruh kompetisi, termasuk dua gol ketika Barcelona mengalahkan Aston Villa dengan skor 3-0 di Liga Champions pada Selasa.

Transformasi Raphinha Jadi Penyerang Tengah

Perubahan posisi menjadi salah satu faktor utama di balik peningkatan performa Raphinha. Setelah upaya Barcelona mendatangkan striker Atlético Madrid, Julián Álvarez, tidak membuahkan hasil pada musim panas, klub akhirnya mencari solusi dari dalam skuad.

Raphinha kemudian dipercaya mengisi kekosongan di lini depan yang ditinggalkan Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

Didatangkan dari Leeds United pada 2022, Raphinha awalnya lebih sering dimainkan sebagai pemain sayap kanan. Namun, performa terbaiknya bersama Barcelona justru muncul ketika ditempatkan di sisi kiri lini serang oleh Hansi Flick.

Ia mencatatkan 34 gol dalam 57 pertandingan pada musim 2024-25, kemudian menambahkan 21 gol dalam 33 penampilan pada musim berikutnya.