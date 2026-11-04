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Penulis: Antara
Rabu, 4 November 2026 | 15.19 WIB

Brace Raphinha dan Sebiji Gol Lamine Yamal Bawa Barcelona Gebuk Aston Villa 3-0

Raphinha mencetak hat-trick kedua beruntun dan mengoleksi 14 gol dalam 8 laga. Start tersubur dalam sejarah Barcelona membuatnya disorot. (Dok. Barcelona) - Image

Raphinha mencetak hat-trick kedua beruntun dan mengoleksi 14 gol dalam 8 laga. Start tersubur dalam sejarah Barcelona membuatnya disorot. (Dok. Barcelona)

JawaPos.com - Barcelona mencatat  kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aston Villa pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions di Stadion Camp Nou, Barcelona, Rabu dini hari WIB.

Dua dari ketiga gol Blaugrana dibuat oleh Raphina, sedangan satunya lagi dicetak Lamine Yamal, demikian catatan UEFA.

Barcelona naik ke peringkat kedua klasemen Liga Champions dengan sembilan poin dari empat laga, sedangkan Aston Villa turun ke posisi ketiga dengan poin sama.

Barca membuka skor ketika laga baru berjalan tujuh menit dari gol Lamine Yamal seteloah memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Villa.

Villa balik memberikan ancaman melalui tendangan keras Johan Manzambi, namun dipatahkan kiper Barca Joan Garcia.

Pada babak kedua, Barca  menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah umpan Fermin Lopez dikonversi menjadi gol oleh Raphinha pada menit ke-52.

Barca kembali mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-0 dari gol kedua Raphinha setelah memanfaatkan umpan akurat dari Joao Cancelo.

Villa hampir memperkecil kekalahan setelah sundulan Leon Goretzka membentur tiang kanan gawang Barca.

Barca tetap menunjukkan dominasinya pada waktu tersisa, sedangkan Villa kesulitan  membongkar lini pertahanan Blaugrana sehingga skuad asuhan Hansi Flick  menjadi pemenang laga ini.

Editor: Banu Adikara
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