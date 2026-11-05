AZ Alkmaar vs Juventus Pertemukan Koopmeiners Bersaudara, Duel yang Bikin Ibu Dilema

Gelandang Juventus Teun Koopmeiners. (Dok. Teun Koopmeiners)
JawaPos.com - Bagi gelandang Juventus Teun Koopmeiners, matchday keempat fase league Liga Europa lawan AZ Alkmaar tidak sekadar melawan mantan klubnya. Teun juga menghadapi adiknya, Peer Koopmeiners. Di AZ, Peer menjabat sebagai kapten dan juga menempati posisi gelandang.
Seperti dilansir dari Nordhollands Dagblad, Teun menyebut laga ini sudah mereka tunggu-tunggu.
”Mungkin lebih mudah bagiku untuk berbicara ketimbang Peer karena aku sudah memiliki pengalaman di luar negeri. Mungkin Peer juga ingin mengalami hal serupa,” tutur Teun.
Di sisi lain, Peer menyebut, ibu mereka berada dalam pilihan sulit saat dia bertemu dengan Teun. Perut ibunya bahkan sampai merasa mual.
”Aku yakin ibu akan menghibur pihak yang kalah terlebih dahulu, baru kemudian memberikan selamat kepada pihak yang menang,” bebernya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022