AZ Alkmaar vs Juventus Pertemukan Koopmeiners Bersaudara, Duel yang Bikin Ibu Dilema

JawaPos.com - Bagi gelandang Juventus Teun Koopmeiners, matchday keempat fase league Liga Europa lawan AZ Alkmaar tidak sekadar melawan mantan klubnya. Teun juga menghadapi adiknya, Peer Koopmeiners. Di AZ, Peer menjabat sebagai kapten dan juga menempati posisi gelandang.

Seperti dilansir dari Nordhollands Dagblad, Teun menyebut laga ini sudah mereka tunggu-tunggu.

”Mungkin lebih mudah bagiku untuk berbicara ketimbang Peer karena aku sudah memiliki pengalaman di luar negeri. Mungkin Peer juga ingin mengalami hal serupa,” tutur Teun.

Di sisi lain, Peer menyebut, ibu mereka berada dalam pilihan sulit saat dia bertemu dengan Teun. Perut ibunya bahkan sampai merasa mual.