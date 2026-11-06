Gol Pertama Teun Koopmeiners untuk Juventus, Kemenangan yang Penuh Emosi

JawaPos.com - Teun Koopmeiners mengungkapkan perasaannya setelah mencetak gol ke gawang AZ Alkmaar di laga kemenangan Juventus pada pertandingan keempat Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di AFAS Stadion, Jumat (6/11/2026).

Satu gol dicetak Teun Koopmeiners pada menit ke-19. Gol itu menjadi gol pembuka Juventus yang setelah itu kembali bertambah dengan gol yang dicetak Randal Kolo Muani. AZ Alkmaar hanya mampu membalas dengan satu gol dari Mexx Meerdink pada menit ke-88.

Gol yang dicetak Teun Koopmeiners ternyata meninggalkan perasaan campur aduk baginya. Setelah mencetak gol, dia tidak melakukan selebrasi untuk menghormati AZ Alkmaar, mantan klubnya yang dibelanya sejak kecil.

"Jelas saya senang mencetak gol, tetapi ada perasaan campur aduk. Saya merayakan dengan penuh hormat. Saya tidak akan melakukan selebrasi dengan meluncur di atas lutut, karena saya mencintai AZ," kata Teun Koopmeiners kepada NOS yang dikutip laman UEFA, Jumat (6/11/2026).

Di laga ini, Teun juga bertanding melawan adiknya Peer Koopmeiners yang menjadi kapten AZ Alkmaar. Sang kakak mengaku tidak terlalu banyak berduel dengan adiknya di lapangan.

"Saya tidak berhadapan langsung dengannya sehingga tidak terlalu sering bertemu dengannya selama pertandingan. Saya berbicara dengannya ketika kami melihat spanduk yang dibuat oleh para penggemar ("Dua bersaudara, satu cinta"), dan ketika saya berlari melewatinya saat skor 2-0, saya dengan lembut mengingatkannya tentang skor tersebut," pungkas Teun Koopmeiners.

Bagi gelandang 28 tahun tersebut, golnya ke gawang AZ Alkmaar merupakan gol pertamanya untuk Juventus di Liga Europa. Itu juga menjadi gol kedua Teun Koopmeiners di musim ini.