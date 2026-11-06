Gol Pertama Teun Koopmeiners untuk Juventus, Kemenangan yang Penuh Emosi

Teun Koopmeiners saat kemenangan Juventus lawan AZ Alkmaar. (UEFA)
JawaPos.com - Teun Koopmeiners mengungkapkan perasaannya setelah mencetak gol ke gawang AZ Alkmaar di laga kemenangan Juventus pada pertandingan keempat Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di AFAS Stadion, Jumat (6/11/2026).
Satu gol dicetak Teun Koopmeiners pada menit ke-19. Gol itu menjadi gol pembuka Juventus yang setelah itu kembali bertambah dengan gol yang dicetak Randal Kolo Muani. AZ Alkmaar hanya mampu membalas dengan satu gol dari Mexx Meerdink pada menit ke-88.
Gol yang dicetak Teun Koopmeiners ternyata meninggalkan perasaan campur aduk baginya. Setelah mencetak gol, dia tidak melakukan selebrasi untuk menghormati AZ Alkmaar, mantan klubnya yang dibelanya sejak kecil.
"Jelas saya senang mencetak gol, tetapi ada perasaan campur aduk. Saya merayakan dengan penuh hormat. Saya tidak akan melakukan selebrasi dengan meluncur di atas lutut, karena saya mencintai AZ," kata Teun Koopmeiners kepada NOS yang dikutip laman UEFA, Jumat (6/11/2026).
Di laga ini, Teun juga bertanding melawan adiknya Peer Koopmeiners yang menjadi kapten AZ Alkmaar. Sang kakak mengaku tidak terlalu banyak berduel dengan adiknya di lapangan.
"Saya tidak berhadapan langsung dengannya sehingga tidak terlalu sering bertemu dengannya selama pertandingan. Saya berbicara dengannya ketika kami melihat spanduk yang dibuat oleh para penggemar ("Dua bersaudara, satu cinta"), dan ketika saya berlari melewatinya saat skor 2-0, saya dengan lembut mengingatkannya tentang skor tersebut," pungkas Teun Koopmeiners.
Bagi gelandang 28 tahun tersebut, golnya ke gawang AZ Alkmaar merupakan gol pertamanya untuk Juventus di Liga Europa. Itu juga menjadi gol kedua Teun Koopmeiners di musim ini.
Selain mencetak gol, Teun sangat menonjol dalam aksi bertahan. Melansir Fotmob, dia mencatatkan delapan aksi bertahan dengan melakukan lima sapuan, dua tekel, dan satu intersepsi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022