Prediksi Skor Mjällby vs Borac Banja Luka: Tuan Rumah Terancam Gagal Menang

JawaPos.com - Pertandingan Mjällby AIF vs FK Borac Banja Luka akan menjadi salah satu laga menarik pada lanjutan league phase UEFA Conference League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu pada Jumat (6/11/2026) pukul 00.45 WIB di Stadion Olympia, Helsingborg, Swedia.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat. Mjällby memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi Borac Banja Luka datang dengan modal performa yang cukup meyakinkan. Kondisi tersebut membuat peluang kedua tim untuk meraih poin masih terbuka.

Mjällby tentu ingin memanfaatkan kesempatan bermain di kandang untuk mengamankan hasil positif. Meski demikian, mereka tidak akan tampil di markas aslinya, Strandvallen. Laga ini dipindahkan ke Stadion Olympia yang berjarak sekitar 150 kilometer dari stadion mereka.

Situasi tersebut berpotensi mengurangi keuntungan Mjällby sebagai tuan rumah. Apalagi, performa mereka di kompetisi domestik sedang mengalami penurunan. Namun, penampilan Mjällby di kompetisi Eropa terbilang lebih terorganisasi. Mereka masih mampu menunjukkan permainan yang cukup disiplin, terutama ketika menjaga area pertahanan.

Produktivitas Gol Mjällby Jadi Perhatian Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah produktivitas gol Mjällby. Dalam 11 pertandingan terakhir, sembilan di antaranya berakhir dengan jumlah gol di bawah 2,5. Catatan tersebut menunjukkan bahwa pertandingan mereka cenderung berjalan dengan tempo yang tidak terlalu terbuka.

Di sisi lain, Borac Banja Luka datang dengan kepercayaan diri tinggi. Wakil Bosnia dan Herzegovina tersebut berhasil mencatatkan empat kemenangan beruntun di semua kompetisi. Salah satu hasil positif itu didapat ketika mengalahkan KuPS dengan skor 2-0 pada pertandingan sebelumnya di Conference League.

Meski sedang dalam tren bagus, Borac tetap memiliki pekerjaan rumah. Rekor tandang mereka di kompetisi Eropa belum terlalu meyakinkan. Dari 19 pertandingan tandang di level kontinental, mereka menelan 13 kekalahan.

Hal ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Mjällby. Jika mampu menjaga organisasi permainan dan tidak memberikan banyak ruang kepada lawan, tuan rumah berpeluang mengendalikan jalannya pertandingan.

Prediksi Skor Mjällby vs Borac Banja Luka Borac sendiri diperkirakan tidak akan terburu-buru menyerang. Mereka bisa memilih pendekatan lebih berhati-hati sambil menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik.