Kolo Muani Produktif di Liga Europa, Juventus Amankan Tiga Poin di Markas AZ Alkmaar

Randal Kolo Muani saat di laga kemenangan Juventus lawan AZ Alkmaar. (Dok. Juventus)
JawaPos.com — Randal Kolo Muani tampil apik saat Juventus mengalahkan AZ Alkmaar dengan skor 2-1 pada matchday keempat Liga Europa. Pertandingan tersebut berlangsung di AFAS Stadion, Jumat (6/11/2026).
Penyerang asal Prancis itu menyumbangkan satu gol pada menit ke-37. Selain itu, Kolo Muani juga mencatatkan assist untuk gol Teun Koopmeiners.
Kolo Muani mengaku senang dengan kontribusinya dalam kemenangan tersebut. Ia juga bangga bisa membantu Juventus mengamankan tiga poin dan kini ingin mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.
"Pertandingan yang hebat, saya bangga dengan apa yang telah saya lakukan. Saya pikir kami memiliki peluang. Saya senang dengan gol yang berhasil kami cetak, mari raih tiga poin ini dan fokus pada pertandingan berikutnya," kata Kolo Muani kepada Sky Sports, seperti dikutip Tutto Mercato Web, Jumat (6/11/2026).
Kolo Muani menegaskan bahwa mencetak gol merupakan salah satu tanggung jawabnya sebagai seorang penyerang. Meski demikian, ia tidak ingin berhenti sampai di situ dan ingin terus membantu Juventus meraih hasil positif.
"Saya seorang striker, saya harus mencetak gol, saya bangga telah melakukannya, tetapi kami harus melanjutkan di Serie A akhir pekan ini. Kemenangan melawan Napoli bagus, itu memperkuat kami," lanjut pemain berusia 27 tahun tersebut.
Kemenangan atas AZ Alkmaar menjadi hasil penting bagi Juventus yang sedang berusaha menemukan performa terbaiknya.
Kolo Muani juga mengaku nyaman bekerja sama dengan pelatih Luciano Spalletti. Ia menilai dukungan dan kritik dari sang pelatih sama-sama membantu para pemain meningkatkan penampilan.
"Kami berada di ambang krisis, malam ini kami kembali dengan tiga poin dan kami senang akan hal itu. Selalu menyenangkan memiliki pelatih yang selalu mendukung kami. Bahkan kritik selalu membangun, itu membantu kami memberikan yang terbaik untuk Juve," ujarnya.
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Ia juga menegaskan tidak mempermasalahkan posisi bermain yang diberikan oleh Spalletti selama bisa memberikan kontribusi maksimal bagi tim.
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