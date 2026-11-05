Gol Fede Valverde Antar Real Madrid Menang Dramatis 3-2 atas AEK Athens

Selebrasi Fede Valverde (tengah) setelah mencetak gol kemenangan Real Madrid atas AEK Athens dalam pertandingan Liga Champions 2026/2027 di ALLWYN Arena pada Kamis (5/11/2026). Realmadrid.com
JawaPos.com - Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas AEK Athens pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di ALLWYN Arena, Athena pada Kamis.
Tuan rumah sempat dua kali unggul lewat gol Aboubakary Koita dan Stavros Pilios. Real Madrid mampu menyamakan kedudukan berkat gol Jude Bellingham serta Kylian Mbappe.
Gol Fede Valverde menjadi penentu kemenangan melalui gol spektakulernya pada injury time atau menit ke-92.
Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan positif Real Madrid menjadi tujuh pertandingan beruntun di semua kompetisi.
Tim asuhan Jose Mourinho naik ke peringkat dua klasemen fase liga dengan 12 poin, hanya kalah selisih gol dari Paris Saint-Germain (PSG) dengan jumlah poin yang sama, demikian laman resmi UEFA.
AEK Athens tampil mengejutkan dengan membuka keunggulan pada menit ke-12. Koita mencetak gol melalui tembakan keras kaki kiri setelah melakukan pergerakan dari sisi kanan serangan. Bola meluncur ke tiang dekat dan gagal dihalau Thibaut Courtois.
Tuan rumah hampir menggandakan keunggulan lima menit kemudian. Luka Jovic mendapatkan peluang di dalam kotak penalti, tetapi tembakan kaki kirinya masih mampu digagalkan Courtois.
Madrid sempat mencetak gol melalui Antonio Rudiger yang membelokkan tembakan Vinicius Junior. Namun, gol tersebut dianulir karena bek asal Jerman itu lebih dahulu berada dalam posisi offside.
Los Blancos akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-32. Bellingham mencetak gol dengan penyelesaian apik setelah membelokkan umpan silang Marc Cucurella menggunakan tumitnya.
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