Alexander Isak Kecewa Liverpool Takluk dari Fenerbahce, Soroti Buruknya Pertahanan

JawaPos.com – Alexander Isak mengakui Liverpool hanya bisa menyalahkan diri sendiri setelah menelan kekalahan 2-3 dari Fenerbahce dalam lanjutan Liga Champions di Istanbul, Rabu malam.

Penyerang asal Swedia itu menilai The Reds tampil ceroboh karena dua kali kehilangan keunggulan sebelum akhirnya meninggalkan pertandingan tanpa membawa pulang poin.

Trey Nyoni dan Isak sempat membawa Liverpool unggul. Namun, buruknya koordinasi pertahanan membuat Fenerbahce mampu menyamakan kedudukan pada kedua kesempatan tersebut sebelum akhirnya memastikan kemenangan melalui gol ketiga.

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Hasil ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun bagi Liverpool setelah sebelumnya takluk dari Arsenal di Liga Premier. Secara keseluruhan, mereka juga telah menelan tiga kekalahan dalam 15 pertandingan di semua kompetisi di bawah asuhan pelatih baru, Andoni Iraola.

Melansir Liverpool Echo, Isak tidak menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, Liverpool sebenarnya memiliki peluang untuk meraih hasil yang jauh lebih baik.

"Ini tidak pernah mudah, tetapi hari ini kami bisa dan seharusnya mendapatkan hasil yang lebih baik dari pertandingan ini," tutur Isak. "Agak ceroboh bahwa kami unggul dua kali, dan kemudian kalah dalam pertandingan itu tidak cukup baik. Jelas kami akan kecewa dengan itu."

Liverpool Gagal Memanfaatkan Momentum Isak juga menyoroti atmosfer pertandingan di Istanbul yang sangat intens. Ia menilai Liverpool sebenarnya memiliki kesempatan untuk meredam dukungan suporter tuan rumah dengan mencetak gol dan mempertahankan keunggulan.

Namun, The Reds justru gagal menjaga konsentrasi setelah berhasil membobol gawang lawan. Situasi tersebut membuat Fenerbahce kembali mendapatkan momentum untuk mengejar ketertinggalan.

"Suasananya sangat bagus dan pertandingannya ketat. Satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat mereka diam adalah dengan mencetak gol. Sayang sekali kami kebobolan begitu cepat (setelah mencetak gol). Seharusnya kami bisa memanfaatkan itu dan di situlah kekurangan kami hari ini," jelasnya.

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