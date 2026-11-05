Media Spanyol Kritik Vinicius, Diomande Mulai Ancam Posisi Starter di Real Madrid

Vinicius Junior (dua dari kanan) mendapat sorotan tajam dari media-media Spanyol. (Dok. Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com – Real Madrid mempertahankan catatan sempurna di fase liga Liga Champions 2026/2027 setelah meraih kemenangan 3-2 atas AEK Athens pada Rabu malam. Namun, hasil positif tersebut tidak sepenuhnya menjadi malam yang menyenangkan bagi Vinicius Junior.
Pemain asal Brasil itu mendapat kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya sekaligus memperkuat posisi di tim utama menjelang kembalinya dari skorsing domestik. Sayangnya, ia gagal memanfaatkan peluang tersebut dan kembali menampilkan performa yang jauh dari harapan.
Situasi Vinicius semakin mendapat sorotan karena Yan Diomande justru terus menunjukkan perkembangan positif. Penampilan pemain muda tersebut membuat persaingan untuk mendapatkan tempat di starting XI Real Madrid semakin menarik.
Melansir Sports Mole, sejumlah media dan jurnalis Spanyol melontarkan kritik tajam terhadap Vinicius. Bahkan, salah satu publikasi hanya memberinya nilai 2/10. Beberapa pengamat juga mulai mempertanyakan apakah pemain Brasil itu masih layak menjadi pilihan utama di lini serang Los Blancos.
ElDesmarque menjadi salah satu media yang paling keras dalam menilai penampilan Vinicius. Mereka hanya memberikan nilai 2/10 sekaligus menyoroti minimnya pengaruh sang pemain dalam serangan maupun kontribusinya ketika tim bertahan.
Media tersebut mengkritik Vinicius karena dinilai kurang berusaha membantu lini belakang. Ia dianggap meninggalkan ruang yang bisa dimanfaatkan lawan dan gagal menyelesaikan satu pun percobaan dribel sepanjang pertandingan.
Penilaian serupa juga datang dari AS. Media tersebut menggambarkan penampilan Vinicius pada babak pertama sebagai tidak efektif. Sementara itu, upayanya setelah turun minum dinilai masih belum mampu menghasilkan dampak berarti.
AS menggunakan ungkapan "un quiero y no puedo" untuk menggambarkan penampilan sang pemain. Ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai keinginan untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak mampu mewujudkannya.
Mantan pemain Real Madrid, Jorge Valdano, turut menyampaikan kritik. Ia menilai standar permainan Vinicius seharusnya jauh lebih tinggi.
"La palabra acceptable no es para un jugador como Vinicius" — kata "acceptable" atau cukup baik bukanlah standar yang pantas untuk pemain seperti Vinicius.
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