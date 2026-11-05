Vinicius Tampil Kurang Maksimal saat Real Madrid Hadapi AEK Athens, Mourinho Tetap Puas

Vinicius Junior (Bein Sports)
JawaPos.com – Jose Mourinho tetap memberikan pujian kepada Vinicius Junior setelah Real Madrid meraih kemenangan 3-2 atas AEK Athens dalam lanjutan Liga Champions, Rabu.
Pelatih asal Portugal tersebut mengaku puas dengan penampilan pemain internasional Brasil itu, meski Vinicius kembali kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Sejumlah statistik pertandingan bahkan memperlihatkan kontribusinya belum terlalu menonjol.
Vinicius sebelumnya hampir sebulan tidak tampil di LaLiga setelah menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Villarreal di Santiago Bernabeu pada 10 Oktober.
Ia juga kembali absen ketika Real Madrid menghadapi Racing de Santander pada Minggu. Namun, Mourinho memasukkannya ke dalam starting XI saat Los Blancos bertandang ke markas AEK Athens.
Sayangnya, kesempatan tersebut belum mampu dimanfaatkan Vinicius secara maksimal. Ia kesulitan memberikan pengaruh besar sepanjang pertandingan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-81, tiga menit setelah Kylian Mbappe mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2.
Meski demikian, melansir Sports Mole, Mourinho memiliki penilaian berbeda terhadap penampilan pemainnya tersebut.
"Vinicius Junior bermain sangat baik, dari sudut pandang saya, dia menunjukkan performa yang bagus. Kemudian, tentu saja, saya lebih memilih untuk memasukkan pemain baru ke sayap dengan melakukan dua pergantian pemain."
Pujian Mourinho terhadap Vinicius cukup menarik jika dibandingkan dengan statistik yang dicatatkan sang pemain selama pertandingan.
Menurut data Sofascore, Vinicius kehilangan penguasaan bola sebanyak 11 kali meski hanya melakukan 48 sentuhan sepanjang berada di lapangan.
Penyerang berusia 26 tahun itu melepaskan tiga tembakan, tetapi tidak satu pun mengarah ke sasaran. Kontribusinya melalui umpan silang juga belum maksimal karena hanya satu dari tiga percobaan yang berhasil menemui sasaran.
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