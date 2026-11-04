Hajar Feyenoord 3-0, Inter Milan Raih Poin Penuh

JawaPos.com - Inter Milan membawa pulang poin penuh dari kandang Feyenoord setelah menang 3-0 pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions di Stadion De Kuip, Rotterdam, Rabu dini hari WIB.

La Beneamata menang berkat gol Yann Aurel Bisseck, Francesco Pio Esposito dan Piotr Zielinski, demikian catatan UEFA.

Inter naik ke peringkat ke-14 klasemen Liga Champions dengan enam poin dari empat laga atau satu poin di atas zona lolos otomatis ke 16 besar.

Feyenoord turun ke peringkat ke-30 dengan tiga poin dari empat pertandingan.

Inter unggul pada menit kedelapan setelah penyelesaian akhir Yann Bisseck berbuah gol pertama timnya.

Inter menggandakan keunggulan pada menit ke-34 dari gol Francesco Pio Esposito. Skuad asuhan Cristian Chivu tampil dominan sampai babak pertama berakhir.

Pada babak kedua, Inter menambah keunggulan menjadi 3-0 setelah tendangan dari luar kotak penalti Piotr Zielinski embobol gawang Feyenoord pada menit ke-54.

Tuan rumah berusaha mendominasi penguasaan bola, namun pertahanan disiplin Inter membuat aliran bola Feyenoord hanya berputar-putar di area tengah.