Prediksi Susunan Pemain Feyenoord vs Inter Milan: Menanti Ketajaman Marcus Thuram

Penyerang Inter Milan Marcus Thuram. (Dok. Inter Milan)
JawaPos.com - Inter Milan bertamu ke markas Feyenoord pada pertandingan keempat Liga Champions di De Kuip, Rabu (4/11) pukul 03.00 WIB.
Menang dengan 10 pemain saat melawan Shakhtar Donetsk menjadi awal kebangkitan Inter Milan setelah mengalami dua kekalahan beruntun di Liga Champions.
Marcus Thuram berharap mentalitas tersebut terus konsisten diperlihatkan.
"Saya rasa kita perlu menunjukkan sikap yang sama seperti saat kita bermain dengan sepuluh pemain di setiap kompetisi. Itulah mentalitas yang harus selalu kita miliki di lapangan," kata Marcus Thuram dikutip laman resmi Inter Milan, Selasa (3/11).
Pemain timnas Prancis tersebut selalu dimainkan setelah jeda internasional dan belum beristirahat.
Thuram juga sangat nyaman dengan perannya sebagai penyerang tunggal.
"Bermain di setiap pertandingan adalah impian setiap pemain sepak bola. Terkadang itu tidak mungkin, tetapi kita semua ingin bermain sebanyak mungkin, dan saya senang bisa melakukannya," ungkap dia.
"Bermain sebagai striker tunggal? Saya pernah melakukannya sebelumnya, jadi saya sangat nyaman dalam peran itu," imbuh Marcus Thuram.
Feyenoord memainkan pemain andalannya untuk menghadapi Inter Milan.
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