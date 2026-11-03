Prediksi Skor Feyenoord vs Inter Milan di Liga Champions: La Beneamata Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

JawaPos.com — Inter Milan diprediksi membawa pulang hasil imbang 2-2 saat menghadapi Feyenoord di Stadion De Kuip, Rotterdam, pada laga Liga Champions, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertemuan dua mantan juara Eropa ini menjadi ujian penting karena keduanya baru mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan dan membutuhkan tambahan angka untuk memperbaiki peluang lolos.

Kekuatan Feyenoord di kandang menjadi tantangan besar bagi La Beneamata yang datang setelah kalah dalam derbi Milan.

Namun, persoalan pertahanan tuan rumah juga membuka kesempatan bagi Inter Milan untuk mencetak gol dan memaksakan pembagian poin.

Mengapa Inter Milan Datang dengan Tekanan Besar? Inter Milan menghadapi pertandingan ini setelah takluk 1-3 dari AC Milan dalam Derby della Madonnina, Sabtu lalu.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka menjadi delapan derbi beruntun dan menambah pekerjaan rumah bagi Cristian Chivu.

Wabah sakit yang melanda skuad ikut mengganggu kesiapan Inter Milan menghadapi rival sekotanya. Mereka tertinggal dua gol lebih dulu dan gagal mengulangi kebangkitan dramatis seperti ketika menundukkan Fiorentina.

Sebelum derbi tersebut, Inter Milan tercatat lima kali bangkit dari posisi tertinggal dalam delapan pertandingan liga.