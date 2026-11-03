Prediksi Feyenoord vs Inter Milan: Nerazzurri Bidik Kemenangan Usai Kalah di Derby

JawaPos.com - Feyenoord akan menjamu Inter Milan pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion De Kuip, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah mengawali kompetisi dengan hasil yang belum memuaskan. Feyenoord dan Inter saat ini mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan. Tambahan tiga angka akan sangat berarti bagi keduanya untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Inter Milan datang ke Belanda dengan situasi yang kurang ideal. Kekalahan 1-3 dari AC Milan dalam Derby della Madonnina pada akhir pekan lalu menjadi hasil yang cukup mengecewakan bagi tim asuhan Cristian Chivu tersebut.

Hasil itu juga memperpanjang catatan buruk Inter ketika menghadapi rival sekotanya. Mereka belum berhasil meraih kemenangan dalam delapan pertandingan derby terakhir melawan AC Milan.

Meski begitu, Inter sebenarnya memiliki catatan yang cukup baik dalam beberapa pertandingan sebelum kekalahan tersebut. Mereka sempat mengalahkan Venezia dengan skor 2-0, menundukkan Fiorentina 2-1, dan meraih kemenangan 3-1 saat bertandang ke markas Bologna.

Persoalannya, performa Inter di Liga Champions masih belum konsisten. Mereka mengawali kompetisi dengan kekalahan 1-2 dari Real Madrid, kemudian kembali tumbang setelah kalah 3-4 dari Club Brugge.

Inter baru mendapatkan kemenangan pertamanya ketika menghadapi Shakhtar Donetsk. Dalam pertandingan tersebut, mereka menang tipis 1-0 meski harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain.

Situasi ini membuat pertandingan melawan Feyenoord menjadi kesempatan penting bagi Inter untuk memperbaiki catatan di kompetisi Eropa. Namun, mereka harus menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kondisi pemain.