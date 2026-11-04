Prediksi Al-Muharraq vs Al Jazira di ACL Two: Tuan Rumah Bertekad Balas Kekalahan

Ilustrasi sepak Bola. (Mohammad Ayudha/Antara)
JawaPos.com - Al-Muharraq SC akan kembali menghadapi Al Jazira Club dalam lanjutan matchday keempat Grup B AFC Champions League Two 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrain, Kamis (5/11/2026) pukul 01.15 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Al-Muharraq untuk membalas kekalahan dari Al Jazira pada pertemuan sebelumnya. Meski bermain di kandang sendiri, tuan rumah tetap harus bekerja keras karena lawannya sedang berada dalam posisi lebih baik di klasemen sementara.
Pada pertemuan 28 Oktober 2026, Al-Muharraq sebenarnya sempat memberikan kejutan. Mereka mampu unggul dua gol lebih dahulu pada babak pertama melalui brace Abdulwahab Al Malood.
Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Al Jazira bangkit pada paruh kedua. Tim asal Uni Emirat Arab itu mencetak empat gol dan menutup pertandingan dengan kemenangan 4-2.
Malcom menjadi pemain paling menonjol dalam pertandingan tersebut. Penyerang Al Jazira itu sukses mencetak hattrick yang sekaligus memastikan timnya membawa pulang kemenangan.
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Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa Al Jazira memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan. Al-Muharraq tentu tidak ingin kembali mengalami situasi serupa, terutama ketika mereka membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Saat ini, Al Jazira berada di puncak klasemen sementara Grup B dengan koleksi tujuh poin. Sementara itu, Al-Muharraq masih menempati peringkat ketiga dengan tiga poin.
Perbedaan tersebut membuat pertandingan kali ini cukup penting bagi kedua tim. Al Jazira ingin mempertahankan posisinya di puncak klasemen, sedangkan Al-Muharraq membutuhkan kemenangan agar peluang melangkah ke fase berikutnya tetap terbuka.
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