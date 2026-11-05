Prediksi Skor Getafe vs Brighton di Liga Konferensi Eropa: The Seagulls Berpotensi Curi Kemenangan!

JawaPos.com - Getafe akan menjamu Brighton & Hove Albion dalam lanjutan Liga Konferensi Eropa 2026/2027 di Estadio Coliseum, Jumat (6/11) pukul 03.00 WIB. Pertandingan ini menjadi tantangan berat bagi skuad Azulones -julukan Getafe.

Brighton datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan atas Manchester City di Liga Inggris musim ini. Hasil tersebut memperpanjang catatan positif pasukan Fabian Hurzeler yang kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2026/2027.

Hasil kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi The Seagulls -julukan Brighton- dalam lawatannya ke markas Getafe. Terlebih, Brighton juga memiliki catatan cukup apik di Liga Konferensi Eropa dengan mengoleksi empat poin dari dua pertandingan.

Brighton membuka kiprahnya di ajang tersebut dengan kemenangan telak 4-0 atas Kauno Zalgiris. Akan tetapi, mereka gagal melanjutkan tren kemenangannya setelah ditahan imbang tanpa gol oleh klub asal Republik Ceko, Jablonec.

Meski demikian, hasil tersebut tidak mengurangi potensi Brighton untuk bersaing di papan atas. Kualitas skuad dan pengalamannya di kompetisi Eropa membuat The Seagulls tetap menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan.

Pada musim 2023/2024, Brighton sempat tampil di Liga Europa dan berhasil melangkah hingga babak 16 besar sebelum akhirnya disetop AS Roma. Kini, The Seagulls punya peluang untuk mencatatkan perjalanan lebih jauh di Liga Konferensi Eropa.

Sementara itu, Getafe justru mengawali kompetisi dengan hasil yang kurang meyakinkan. Klub asal Spanyol tersebut baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan dan kini berada di peringkat ke-30 klasemen sementara.

Getafe membuka fase liga dengan hasil imbang 1-1 melawan Universitatea Craiova. Setelah itu, mereka menelan kekalahan telak 2-5 dari Lugano, sehingga harus segera memperbaiki performa jika ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Hanya saja, skuad Azulones memiliki modal positif dari kompetisi domestik. Getafe berhasil mengalahkan Sevilla dengan skor 3-1 pada laga terakhir di Liga Spanyol. Sebelumnya, mereka juga sukses menyingkirkan UB Lebrijana di ajang Copa Del Rey.