Prediksi Skor Sparta Praha vs Bournemouth di Liga Europa: The Cherries Lanjutkan Tren Kemenangan

JawaPos.com - Sparta Praha akan menghadapi tantangan berat dalam lanjutan fase Liga Europa 2026/2027. Tim asal Republik Ceko itu dijadwalkan menjamu Bournemouth di epet ARENA, Praha, Jumat (6/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Bournemouth jelas bukan lawan yang mudah. Tim berjuluk The Cherries itu datang ke Praha dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Bournemouth saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Europa. Mereka menjadi salah satu dari lima tim yang berhasil memenangkan seluruh pertandingan sejak fase liga dimulai.

The Cherries sukses mengawali perjalanan dengan kemenangan 2-1 atas Real Sociedad, dilanjutkan hasil positif 3-0 melawan Sturm Graz dan AC Milan. Catatan tersebut terbilang gemilang bagi Bournemouth yang baru menjalani kampanye debut di Liga Europa.

Bournemouth kemudian melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Leeds United 2-0 di Liga Inggris akhir pekan lalu. Hasil itu sekaligus memperpanjang catatan kemenangan mereka menjadi enam pertandingan secara beruntun.

Menariknya, dalam periode tersebut Bournemouth mampu mencetak 16 gol tanpa sekalipun kebobolan. Modal tersebut tentu membuat The Cherries semakin percaya diri menghadapi Sparta Praha.

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Di sisi lain, Sparta Praha justru sedang mengalami periode yang kurang meyakinkan. Tim asuhan Brian Priske itu baru mengumpulkan empat poin dari tiga pertandingan Liga Europa dan kini berada di peringkat ke-16 klasemen sementara.

Sparta Praha mengawali kompetisi dengan kemenangan 4-1 atas Ararat Armenia. Setelah itu, mereka bermain imbang 1-1 ketika menjamu Lillestrom sebelum akhirnya menelan kekalahan tipis 0-1 dari Olympiacos.