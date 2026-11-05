Prediksi Skor Real Sociedad Vs Olympique Lyon di Liga Europa: Tim Tamu Terpuruk di Anoeta

JawaPos.com - Real Sociedad akan menghadapi Olympique Lyon dalam lanjutan fase Liga Europa 2026/2027. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Txuri-urdin -julukan Real Sociedad- berpotensi mengamankan poin penuh atas tamunya asal Prancis.

Real Sociedad akan menjamu Lyon di Stadion Anoeta, San Sebastian, Spanyol, Jumat (6/11) pukul 00.45 WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu duel menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Skuad Txuri-urdin saat ini berada di peringkat ke-14 dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan. Sementara Lyon menempati posisi ke-12 dengan enam poin.

Meski unggul dalam perolehan poin, Lyon tidak datang dengan catatan yang sepenuhnya meyakinkan. Skuad asuhan Paulo Fonseca itu sempat menelan dua kekalahan beruntun sebelum akhirnya kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Angers 2-0 di Liga Prancis.

Hasil tersebut bisa menjadi modal penting bagi Lyon. Namun, skuad berjuluk Les Gones itu perlu memperbaiki performa tandangnya setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Hoffenheim dalam pertandingan terakhir di Liga Europa.

Sementara, Real Sociedad memiliki modal cukup bagus meski baru menelan kekalahan dari Athletic Bilbao dengan skor 1-2 pada laga terakhir di Liga Spanyol. Hasil tersebut menghentikan tren positif mereka, tetapi secara keseluruhan Txuri-urdin masih menunjukkan performa yang cukup oke.

Sebelum kekalahan tersebut, tim asuhan Pellegrino Matarazzo itu berhasil mencatatkan tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Salah satu hasil paling mencolok adalah kemenangan telak 6-0 atas Lillestrom dalam pertandingan Liga Europa pada 22 Oktober lalu.