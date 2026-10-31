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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 1 November 2026 | 01.54 WIB

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Inter Milan: Andalkan Goncalo Ramos di Lini Depan 

Penyerang AC Milan Goncalo Ramos. (Dok. Goncalo Ramos)&nbsp; - Image

Penyerang AC Milan Goncalo Ramos. (Dok. Goncalo Ramos)&nbsp;

JawaPos.com - AC Milan menghadapi Inter Milan di pekan ke-10 Liga Italia. Laga Derby della Madonnina tersebut akan dimainkan di San Siro, Minggu (1/11/2026) pukul 02.45 WIB. 

Ruben Amorim mengatakan bahwa Diego Moreira, Mario Gila, dan Adrien Rabiot kembali mengikuti sesi latihan. Namun, dia masih memantau kondisi mereka untuk bisa menjadi starter. 

"Moreira, Gila, dan Rabiot siap kembali berlatih bersama tim. Kami akan menilai besok (hari ini) apakah mereka bisa bermain sebagai starter," kata Ruben Amorim yang dikutip laman resmi AC Milan, Sabtu (30/10/2026). 

Pelatih asal Portugal tersebut sangat mengandalkan Goncalo Ramos di lini depan AC Milan. Menurut Amorim, Ramos sangat berbahaya di kotak penalti. 

"Ramos bisa menjadi andalan untuk derby. Kesulitan yang dihadapinya terutama disebabkan oleh tim. Kami mengontrol pertandingan dengan baik, tetapi kami bermain terlalu jauh dari gawang lawan. Kami perlu menekan lebih tinggi di lapangan dan menghabiskan lebih banyak waktu di sepertiga akhir lapangan agar dia bisa menunjukkan kualitasnya. Dia sudah membuktikan bahwa dia bisa menentukan hasil pertandingan kapan saja," pungkas Ruben Amorim. 

Prediksi susunan pemain AC Milan vs Inter Milan

AC Milan tetap memainkan pemain bintangnya. Melansir Sports Mole, Rossoneri bakal mengandalkan kreativitas Luka Modric dan Christian Pulisic untuk membantu ketajaman Sergio Ramos. 

Sementara Inter Milan juga turun dengan kekuatan penuh. Nerazzurri mengandalkan Nicolo Barela dan Hakan Calhanoglu di lini tengah untuk membantu ketajaman Marcus Thuram. 

AC Milan:Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Moreira, Modric, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos

Editor: Banu Adikara
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