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Penulis: Rizka Perdana Putra
Senin, 2 November 2026 | 23.09 WIB

Diego Moreira Bikin Inter Milan Tak Berkutik, Winger Rp 1 Triliun Jadi Bintang Derby Milan

Diego Moreira tampil gemilang saat AC Milan menang 3-1 atas Inter Milan. Winger senilai Rp 1,011 triliun itu mencetak satu gol dan menyumbang dua assist dalam Derby Milan. (Dok. ACM) - Image

Diego Moreira tampil gemilang saat AC Milan menang 3-1 atas Inter Milan. Winger senilai Rp 1,011 triliun itu mencetak satu gol dan menyumbang dua assist dalam Derby Milan. (Dok. ACM)

JawaPos.com – AC Milan merekrut Diego Moreira dari RC Strasbourg musim panas lalu dengan harga tidak murah, mencapai EUR 50 juta atau sekitar Rp 1,011 triliun.

Angka tersebut dua kali lipat dari estimasi nilai pasar winger asal Belgia itu di laman Transfermarkt. Pembelian Moreira sempat disindir fans ACM seperti menghambur-hamburkan uang.

Musim ini berjalan tiga bulan, Moreira membuktikan bahwa Rossoneri – julukan ACM – tidak salah membayarnya mahal. Pemain yang akrab disapa Diegzy itu mencetak brace ke gawang SS Lazio (saat ini capolista) pada giornata keempat Serie A pada September lalu.

Sempat absen dua laga karena masalah otot, Moreira jadi aktor kemenangan 3-1 ACM atas Inter Milan dalam Derby della Madonnina atau derbi Milan di San Siro kemarin (1/11).

Moreira hanya butuh empat menit untuk melepas umpan silang yang diselesaikan gelandang serang Christian Pulisic. Enam menit kemudian, dia kembali berperan lewat sepak pojok yang berujung gol gelandang Adrien Rabiot.

Winger berusia 22 tahun itu kemudian mencetak gol lewat tendangan bebas kaki kiri pada menit ke-43. Total, dia menjadi protagonista dengan mencetak satu gol dan dua umpan gol.

Ditonton Kaka

Penampilan ciamik Moreira semakin spesial karena sebagai pemakai jersey nomor 22, aksinya kemarin ditonton langsung Kaka. Peraih Ballon d'Or 2007 itu merupakan pemakai jersey nomor 22 ikonik Rossoneri. Kaka membela ACM dalam dua periode (2003-2009 dan 2013-2014).

”Terima kasih Kaka sudah datang. Terima kasih juga untuk nomor punggungnya. Ini malam terbaik saya sejak bergabung dengan AC Milan,” ungkap Moreira seperti dikutip dari Sky Sport Italia. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, Sky Sport Italia
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