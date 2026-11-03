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Penulis: Rizka Perdana Putra
Rabu, 4 November 2026 | 03.56 WIB

Fenerbahce Hadapi Liverpool, Dirk Kuyt Ingin Belajar dari Mantan Klub

Dirk Kuyt akan memimpin Fenerbahce menghadapi Liverpool. Mantan pemain The Reds itu ingin memanfaatkan laga untuk membangkitkan performa tim. (Photo by Piroschka van de Wouw / ANP / AFP) / Netherlands OUT

JawaPos.com  – Bagi Dirk Kuyt, menukangi Fenerbahce saat menghadapi Liverpool FC (LFC) adalah sebuah kebetulan. Kuyt baru menjabat setelah Ismail Kartal mundur sebagai tactician Fenerbahce per 28 Oktober lalu. LFC merupakan klub yang membesarkan nama Kuyt pada 2006–2012. Dari LFC, Kuyt kemudian berlanjut membela Fenerbahce pada 2012–2015.

Setelah kalah 1-2 dalam laga pertama melawan Goztepe (31/10), Kuyt bakal belajar banyak dari mantan klubnya itu saat kedua tim bentrok di Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, dini hari nanti (siaran beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 00.45 WIB).

"Tentu saja, Liverpool (FC) sangat berarti untukku. Tetapi, Fenerbahce juga sangat berarti bagiku. Aku sepenuhnya fokus pada laga ini," ucap Kuyt seperti dikutip dari Aspor.

"Ini sebenarnya kesempatan besar bagi kami dalam rentang waktu lima hari untuk mengembalikan tim ini ke jalur yang tepat dan memulai lagi memenangkan laga," sambung pria 46 tahun asal Belanda tersebut.

Dalam tiga laga sebelumnya, Fenerbahce nirmenang. Mereka bermain imbang melawan AS Roma dan Slavia Praha serta dipermak Aston Villa dengan setengah lusin gol tanpa balas.

Sebaliknya, LFC sukses menyapu bersih kemenangan. Skuad besutan Andoni Iraola mengalahkan Atletico Madrid, LASK, dan Villarreal CF. 

PERKIRAAN PEMAIN

FENERBAHCE (4-2-3-1):

31-Ederson (g); 27-Semedo, 37-Skriniar (c), 21-Oppong, 3-Brown; 91-Kante, 6-Guendouzi; 11-Greenwood, 17-Kahveci, 70-Aydin; 9-Lukaku.

Pelatih: Dirk Kuyt

LIVERPOOL FC (4-2-3-1):

1-Alisson (g); 8-Szoboszlai, 5-Jacquet, 4-Van Dijk (c), 21-Tsimikas; 38-Gravenberch, 10-Mac Allister; 29-Barcola, 7-Wirtz, 18-Gakpo; 9-Isak.

Pelatih: Andoni Iraola

 

Editor: Hendra
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