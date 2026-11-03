Fenerbahce Hadapi Liverpool, Dirk Kuyt Ingin Belajar dari Mantan Klub

JawaPos.com – Bagi Dirk Kuyt, menukangi Fenerbahce saat menghadapi Liverpool FC (LFC) adalah sebuah kebetulan. Kuyt baru menjabat setelah Ismail Kartal mundur sebagai tactician Fenerbahce per 28 Oktober lalu. LFC merupakan klub yang membesarkan nama Kuyt pada 2006–2012. Dari LFC, Kuyt kemudian berlanjut membela Fenerbahce pada 2012–2015.
Setelah kalah 1-2 dalam laga pertama melawan Goztepe (31/10), Kuyt bakal belajar banyak dari mantan klubnya itu saat kedua tim bentrok di Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, dini hari nanti (siaran beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 00.45 WIB).
"Tentu saja, Liverpool (FC) sangat berarti untukku. Tetapi, Fenerbahce juga sangat berarti bagiku. Aku sepenuhnya fokus pada laga ini," ucap Kuyt seperti dikutip dari Aspor.
"Ini sebenarnya kesempatan besar bagi kami dalam rentang waktu lima hari untuk mengembalikan tim ini ke jalur yang tepat dan memulai lagi memenangkan laga," sambung pria 46 tahun asal Belanda tersebut.
Dalam tiga laga sebelumnya, Fenerbahce nirmenang. Mereka bermain imbang melawan AS Roma dan Slavia Praha serta dipermak Aston Villa dengan setengah lusin gol tanpa balas.
Sebaliknya, LFC sukses menyapu bersih kemenangan. Skuad besutan Andoni Iraola mengalahkan Atletico Madrid, LASK, dan Villarreal CF.
FENERBAHCE (4-2-3-1):
31-Ederson (g); 27-Semedo, 37-Skriniar (c), 21-Oppong, 3-Brown; 91-Kante, 6-Guendouzi; 11-Greenwood, 17-Kahveci, 70-Aydin; 9-Lukaku.
Pelatih: Dirk Kuyt
LIVERPOOL FC (4-2-3-1):
1-Alisson (g); 8-Szoboszlai, 5-Jacquet, 4-Van Dijk (c), 21-Tsimikas; 38-Gravenberch, 10-Mac Allister; 29-Barcola, 7-Wirtz, 18-Gakpo; 9-Isak.
Pelatih: Andoni Iraola
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022