Start Sempurna Terhenti, Liverpool Tumbang di Kandang Fenerbache 2-3

Selebrasi Vedat Muriqi setelah mencetak gol kemenangan Fenerbahce atas Liverpool dalam pertandingan Liga Champions 2026/2027 di Sukru Saracoglu pada Kamis (5/11/2026). UEFA.com
JawaPos.com - Liverpool menelan kekalahan 2-3 saat bertandang ke markas Fenerbahce pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Sukru Saracoglu pada Kamis.
Trey Nyoni dan Alexander Isak sempat membawa Liverpool memimpin. Namun, Fenerbahce mampu bangkit melalui gol penyama kedudukan Mason Greenwood dan Archie Brown.
Mereka akhirnya memastikan kemenangan berkat sundulan Vedat Muriqi jelang akhir babak kedua, atau menit ke-79.
Hasil ini mengakhiri start sempurna Liverpool setelah memenangi tiga pertandingan pertama di fase liga.
Tim asuhan Andoni Iraola untuk saat ini berada di sembilan sembilan dengan sembilan poin. Sementara itu, Fenerbahce naik ke posisi ke-19 dengan koleksi lima poin, demikian laman resmi UEFA.
Liverpool sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup baik dengan membuka keunggulan pada menit ke-25. Trey Nyoni melepaskan tembakan keras yang membentur pemain belakang Fenerbahce sebelum masuk ke gawang Ederson.
Namun, keunggulan Liverpool hanya bertahan empat menit. Fenerbahce menyamakan kedudukan melalui situasi tendangan bebas yang dieksekusi Greenwood. Bola mengenai Jacquet dan berubah arah sehingga mengecoh kiper Alisson Becker.
Kedua tim kemudian saling menciptakan peluang. Bradley Barcola sempat mengancam melalui sundulan pada menit ke-37, tetapi bola melebar. Sementara itu, peluang Greenwood menjelang akhir babak pertama masih mampu digagalkan Alisson.
Memasuki babak kedua, Liverpool kembali meningkatkan tekanan. Barcola dan Virgil van Dijk memperoleh kesempatan melalui tembakan serta sundulan, tetapi kiper Ederson tampil sigap mengamankan gawang Fenerbahce.
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