Gol Madueke dan Gyokeres Bawa Arsenal Pecundangi Slavia Praha 2-1

Viktor Gyokeres (tengah) mencetak gol kedua Arsenal ke gawang Slavia Praha dalam pertandingan Liga Champions 2026/2027 di Fortuna Arena pada Kamis (5/11/2026). UEFA.com
JawaPos.com - Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Slavia Praha dalam lanjutan matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Fortuna Arena pada Kamis.
Gol Noni Madueke dan Viktor Gyokeres membawa The Gunners unggul sebelum tuan rumah memperkecil ketertinggalan pada babak kedua lewat gol Wictor Nowak.
Kemenangan ini membawa Arsenal ke posisi 3 klasemen sementara dengan 10 poin. Savia Praha tertahan di urutan ke-34 dengan sati poin, demikian laman resmi UEFA.
Arsenal langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Tim asuhan Mikel Arteta membuka keunggulan ketika laga baru berjalan sembilan menit melalui gol Madueke.
Gol tersebut berawal dari umpan panjang kiper David Raya yang gagal diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Slavia Praha. Viktor Gyokeres berhasil menguasai bola sebelum memberikan sentuhan yang membuka ruang bagi Madueke.
Pemain sayap asal Inggris itu kemudian berlari menyambut bola dan melepaskan tembakan dari jarak dekat yang gagal dihentikan kiper Nazar Domchak.
The Gunners berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-38 melalui Gyokeres. Gol ini tercipta setelah Arsenal merebut bola di area pertahanan Slavia Praha dan langsung melancarkan serangan balik.
Declan Rice mengawali serangan dengan memberikan umpan kepada Gyokeres. Penyerang asal Swedia tersebut kemudian melakukan kombinasi umpan dengan Merino sebelum melepaskan tembakan terarah.
Bola hasil tendangannya membentur bagian dalam tiang jauh sebelum masuk ke gawang Slavia Praha. Arsenal pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.
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