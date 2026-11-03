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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 3 November 2026 | 23.59 WIB

Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Aston Villa: Anthony Gordon Jadi Ancaman

Pemain Barcelona Anthony Gordon. (Dok. Anthony Gordon) - Image

Pemain Barcelona Anthony Gordon. (Dok. Anthony Gordon)

JawaPos.com - Barcelona menjamu Aston Villa pada pertandingan keempat Liga Champions di Camp Nou, Rabu (3/11/2026) pukul 03.00 WIB. 

Anthony Gordon menjadi salah satu pemain yang sudah mengenal Aston Villa karena pernah berkarir di Liga Inggris.

Dia melihat tim lawan sangat baik dalam memanfaatkan peluang. 

"Saya sudah beberapa kali bermain melawan mereka, dan mereka sedang dalam performa bagus saat ini. Mereka selalu fokus dan menunggu peluang mereka," terang Anthony Gordon.

"Ini akan menjadi tantangan, tetapi saya menantikan pertandingan besok," kata Anthony Gordon yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (3/11). 

Selain itu, pelatih Hansi Flick juga menegaskan Barcelona sudah kembali fokus setelah mengalami kekalahan dari PSG dan Real Madrid.

Mantan pelatih timnas Jerman tersebut mengatakan bahwa timnya ingin lolos hingga babak delapan besar. 

"Kami tahu bahwa di level ini, apa pun bisa terjadi. Melawan Real Madrid, hasilnya bisa saja berbeda," ungkap Hansi Flick. 

"Ini adalah pertandingan spesial, tetapi kami tetap percaya diri. Wajar jika kami lebih fokus pada dua kekalahan terakhir kami," lanjut dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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