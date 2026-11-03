Prediksi Skor Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions: Blaugrana Pesta Gol Lagi di Camp Nou

JawaPos.com — Barcelona diprediksi mengalahkan Aston Villa 3-1 di Camp Nou pada laga Liga Champions 2026/2027, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB, sekaligus menghentikan catatan sempurna tim tamu.

Kemenangan 6-1 atas Alaves menjadi modal Blaugrana untuk memburu tiga poin, meski pertahanan rapuh mereka membuka peluang bagi pasukan Unai Emery mencuri gol.

Pertemuan ini mempertemukan dua tim dengan daya serang menjanjikan, tetapi membawa kondisi berbeda dari pertandingan terakhirnya.

Barcelona baru kembali menang setelah dua kekalahan beruntun, sedangkan Aston Villa datang dengan catatan dua laga tanpa kemenangan di kompetisi domestik.

Camp Nou juga menjadi panggung kembalinya Emery ke lokasi La Remontada yang melekat dalam perjalanan kariernya.

Kali ini, pelatih Aston Villa tersebut membawa tim yang menyapu bersih tiga pertandingan pembuka Liga Champions dengan kemenangan.

Mengapa Barcelona Diunggulkan Menang atas Aston Villa? Barcelona memiliki bekal produktivitas untuk mengatasi Aston Villa, terutama setelah menghancurkan Alaves 6-1 pada Sabtu lalu.

Hasil tersebut mengakhiri dua kekalahan beruntun sekaligus mempertahankan keunggulan dua poin atas Atletico Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol.