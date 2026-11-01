Bantai Alaves 6-1, Barcelona Temukan Jati Diri Kembali ke Jalur Kemenangan!

JawaPos.com - Fermin Lopez menyebut Barcelona kembali ke level permainannya setelah membantai Alaves di pekan ke-11 Liga Spanyol.

Laga yang berakhir dengan skor 6-1 tersebut dimainkan di Camp Nou, Minggu (1/11).

Kemenangan melawan Alaves, menjadi awal kebangkitan Barcelona setelah kalah lawan PSG dan Real Madrid di El Clasico.

Fermin Lopez merasa senang Barcelona bisa bangkit di Camp Nou.

"Ini adalah minggu yang sulit bagi kami; kami tidak bisa memenangkan dua pertandingan tingkat tinggi dan sangat menuntut, yang bagi banyak orang seperti ujian meskipun baru Oktober," kata Fermin Lopez yang dikutip Mundo Deportivo, Minggu (31/10).

"Saya pikir tidak ada cara atau suasana yang lebih baik untuk membalikkan keadaan selain di Camp Nou dan di depan para penggemar kami," ujar Fermin Lopez.

Gelandang 23 tahun tersebut menyebut Barcelona sudah kembali menemukan level permainannya.

Kemenangan dari Alaves membuatnya ingin timnya terus bermain konsisten.