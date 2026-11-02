Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Selasa, 3 November 2026 | 04.06 WIB

Hansi Flick Cetak Sejarah Barcelona Setelah Mencapai 100 Kemenangan dalam 131 Laga

Hansi Flick (Bein Sports) - Image

Hansi Flick (Bein Sports)

JawaPos.com – Hansi Flick berhasil mencatatkan 100 kemenangan bersama Barcelona setelah membawa timnya mengalahkan Deportivo Alavés dengan skor telak 6-1 pada pekan ke-11 LaLiga.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (2/11), Pencapaian tersebut diraih pelatih asal Jerman itu hanya dalam 131 pertandingan resmi sejak bergabung pada musim panas 2024.

Dengan persentase kemenangan mencapai 76,33 persen, Flick kini menjadi pelatih dengan tingkat kemenangan tertinggi sepanjang sejarah Barcelona.

Catatan tersebut sekaligus menempatkan Flick di atas sejumlah pelatih legendaris Barcelona, termasuk Pep Guardiola dan Johan Cruyff dalam hal persentase kemenangan.

Meski demikian, Flick masih berada di bawah Luis Enrique dalam hal kecepatan mencapai 100 kemenangan karena mantan pelatih Barcelona tersebut hanya membutuhkan 126 pertandingan.

Kemenangan atas Alavés terasa semakin istimewa karena Barcelona tampil produktif melalui dua gol Raphinha dan Lamine Yamal, serta gol dari Fermín López dan Anthony Gordon.

Sejak menangani Barcelona, Flick telah mempersembahkan dua gelar LaLiga, dua Piala Super Spanyol, dan satu Copa del Rey.

Keberhasilannya membangun permainan menyerang, memberikan kepercayaan kepada pemain muda, serta menjaga intensitas permainan menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.

Kini, rekor 100 kemenangan dalam 131 pertandingan semakin mengukuhkan posisi Flick sebagai salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah Barcelona.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Liga Champions Masih Jadi Arena Bermain PSG, Akhiri Laju Kemenangan Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Liga Champions Masih Jadi Arena Bermain PSG, Akhiri Laju Kemenangan Barcelona

Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.47 WIB

Hansi Flick Tanggapi Kekalahan Barcelona dari PSG: Kami Belajar Banyak - Image
Sepak Bola Dunia

Hansi Flick Tanggapi Kekalahan Barcelona dari PSG: Kami Belajar Banyak

Kamis, 22 Oktober 2026 | 06.04 WIB

Hansi Flick Ingin Pemain Barcelona Menunjukkan Kelasnya dengan Mengalahkan PSG - Image
Sepak Bola Dunia

Hansi Flick Ingin Pemain Barcelona Menunjukkan Kelasnya dengan Mengalahkan PSG

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04.22 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore