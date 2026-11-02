Hansi Flick Cetak Sejarah Barcelona Setelah Mencapai 100 Kemenangan dalam 131 Laga

Hansi Flick (Bein Sports)
JawaPos.com – Hansi Flick berhasil mencatatkan 100 kemenangan bersama Barcelona setelah membawa timnya mengalahkan Deportivo Alavés dengan skor telak 6-1 pada pekan ke-11 LaLiga.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (2/11), Pencapaian tersebut diraih pelatih asal Jerman itu hanya dalam 131 pertandingan resmi sejak bergabung pada musim panas 2024.
Dengan persentase kemenangan mencapai 76,33 persen, Flick kini menjadi pelatih dengan tingkat kemenangan tertinggi sepanjang sejarah Barcelona.
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Catatan tersebut sekaligus menempatkan Flick di atas sejumlah pelatih legendaris Barcelona, termasuk Pep Guardiola dan Johan Cruyff dalam hal persentase kemenangan.
Meski demikian, Flick masih berada di bawah Luis Enrique dalam hal kecepatan mencapai 100 kemenangan karena mantan pelatih Barcelona tersebut hanya membutuhkan 126 pertandingan.
Kemenangan atas Alavés terasa semakin istimewa karena Barcelona tampil produktif melalui dua gol Raphinha dan Lamine Yamal, serta gol dari Fermín López dan Anthony Gordon.
Sejak menangani Barcelona, Flick telah mempersembahkan dua gelar LaLiga, dua Piala Super Spanyol, dan satu Copa del Rey.
Keberhasilannya membangun permainan menyerang, memberikan kepercayaan kepada pemain muda, serta menjaga intensitas permainan menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.
Kini, rekor 100 kemenangan dalam 131 pertandingan semakin mengukuhkan posisi Flick sebagai salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah Barcelona.
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