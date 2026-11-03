AFC Resmi Tunda Piala Asia 2027! Digelar Desember 2027 hingga Januari 2028

AFC memutuskan menunda Piala Asia 2027 di Arab Saudi hingga Januari 2028. (AFC)
JawaPos.com - Nasib kompetisi Piala Asia 2027 akhirnya terungkap. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menunda penyelenggaraan Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
Turnamen yang semula dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 itu kini diundur menjadi 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.
Keputusan tersebut diambil setelah AFC melakukan serangkaian pembahasan dan konsultasi dengan Komite Penyelenggara Lokal (LOC) Piala Asia 2027 serta Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF).
Perubahan jadwal ini sekaligus menjawab ketidakpastian mengenai kelanjutan turnamen sepak bola antarnegara paling bergengsi di Asia tersebut.
“Setelah melalui serangkaian diskusi dan konsultasi intensif dengan Komite Organisasi Lokal (LOC) AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 serta Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF), Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengonfirmasi bahwa edisi mendatang Piala Asia, yang semula dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027, resmi mengalami perubahan jadwal,” tulis pernyataan AFC dalam laman resminya, Selasa (3/11/2026).
“Turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia tersebut kini akan digelar pada 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028,” lanjutnya.
AFC menjelaskan bahwa perubahan jadwal dilakukan menyusul kondisi luar biasa akibat perkembangan situasi di kawasan tersebut. AFC menyebut kendala logistik dan gangguan perjalanan menjadi pertimbangan utama dalam penjadwalan ulang kompetisi sepak bola antarnegara Asia tersebut.
"Keadaan luar biasa telah menciptakan tantangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi sesuai jadwal semula. Karena itu, penundaan diperlukan demi kepentingan seluruh tim peserta, ofisial, penonton, dan pemangku kepentingan lainnya," demikian pernyataan AFC.
Meski jadwal mengalami perubahan, AFC tetap mengapresiasi komitmen SAFF dan LOC dalam mempersiapkan turnamen tersebut. Mereka juga memastikan koordinasi dengan seluruh pihak terkait akan terus dilakukan demi menjaga kualitas penyelenggaraan Piala Asia 2027.
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