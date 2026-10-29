Soal Nasib Piala Asia 2027 di Tengah Guncangan Dunia, Erick Thohir Tunggu Keputusan AFC

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, masih menunggu keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengenai nasib kompetisi Piala Asia 2027.

Kepastian soal nasib Piala Asia 2027, kata Erick, akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) AFC di Bangkok, Thailand, pada 18 November 2026. Ia pun turut diundang untuk hadir dalam acara tersebut.

"Pada November, tanggal 18 kalau tidak salah. Kita tunggu saja," kata Erick di Jakarta, dikutip Kamis (29/10/2026).

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Erick berharap pembahasan di tingkat konfederasi dapat memberikan kejelasan mengenai penyelenggaraan Piala Asia 2027. Ia pun meminta publik menunggu hasil pertemuan tersebut.

"Nanti ada rapat Komite Eksekutif AFC di Bangkok dan saya juga diundang. Kita lihat bagaimana jadwal dan perkembangannya," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa membuka kemungkinan Piala Asia 2027 diundur hingga 2028 apabila situasi keamanan di kawasan Asia Barat tidak kunjung membaik. AFC juga menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi sebelum menentukan langkah terkait penyelenggaraan turnamen tersebut.

Meski demikian, panitia penyelenggara lokal Piala Asia 2027 pada 16 Oktober lalu menegaskan bahwa persiapan kompetisi masih berjalan sesuai rencana. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi.

Di tengah ketidakpastian tersebut, AFC kembali merilis jadwal pertandingan Piala Asia 2027 pada 26 Oktober 2026. Dalam jadwal terbaru itu, belum terdapat perubahan terkait agenda pertandingan Timnas Indonesia di Grup F.