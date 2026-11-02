Piala Asia 2027 Dilaporkan Ditunda hingga Desember 2027

AFC pantau situasi Timur Tengah dan membuka opsi menunda Piala Asia 2027 hingga 2028 jika kondisi keamanan memburuk. (Dok. AFC)
JawaPos.com - Penyelenggaraan Piala Asia 2027 dikabarkan tidak akan berlangsung sesuai jadwal. Kompetisi bergengsi antarnegara Asia tersebut disebut mengalami penundaan hingga Desember 2027.
Kabar itu dilaporkan oleh seorang jurnalis asal Oman dalam akun media sosial X pribadinya.
Dalam unggahannya, dia mengaku memperoleh informasi tersebut dari sejumlah pejabat Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
“Menurut informasi dari sejumlah pejabat di lingkungan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC): Piala Asia yang semula dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027 akan ditunda hingga Desember 2027,” tulis jurnalis asal Oman tersebut dalam akun X pribadinya @issasaid232, dikutip Senin (2/11).
Meski demikian, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari AFC.
Jurnalis tersebut menyebut kepastian mengenai perubahan jadwal Piala Asia 2027 akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
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“Keputusan tersebut masih menunggu konfirmasi resmi yang diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan,” terang jurnalis asal Oman tersebut.
Di sisi lain, sebelumnya juga sempat muncul laporan mengenai kemungkinan penundaan Piala Asia 2027 selama satu tahun penuh. Jika skenario tersebut terjadi, turnamen itu berpotensi digelar pada 2028.
Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir, telah angkat bicara mengenai nasib Piala Asia 2027.
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