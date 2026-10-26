Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Grup F Piala Asia 2027

Para pemain timnas Indonesia usai juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) merilis jadwal lengkap Piala Asia 2027 di Arab Saudi, yang berlangsung 7 Januari-5 Februari, termasuk untuk timnas Indonesia yang berada di Grup F.
Dikutip dari AFC seperti dilansir dari Antara, Indonesia memulai perjalanan di babak grup dengan menghadapi Jepang pada Senin 11 Januari pukul 17.30 WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah.
Setelah laga itu, Indonesia dijadwalkan bertemu juara Piala Asia 2023 Qatar di Stadio Aramco, Al Khobar, pada Sabtu 16 Januari pukul 23.30 WIB.
Laga terakhir tim Garuda mempertemukan mereka dengan sesama wakil Asia Tenggara, yakni Thailand.
Laga ini digelar pada Rabu 20 Januari pukul 17.30 WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.
Sementara itu, laga pembuka Piala Asia edisi ke-19 itu akan berlangsung pada Kamis 7 Januari malam waktu setempat.
Tuan rumah Arab Saudi akan melawan Palestina di Stadion King Fahd Sports City yang berkapasitas 72.000 penonton.
Penyisihan grup Piala Asia 2027 yang diikuti 24 tim akan berakhir pada 20 Januari.
Kemudian berlanjut ke babak 16 besar pada 22-25 Januari, disusul perempat final pada 28 dan 29 Januari, serta semifinal pada 1 dan 2 Februari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022