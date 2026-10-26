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Antara
Senin, 26 Oktober 2026 | 23.44 WIB

Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Grup F Piala Asia 2027

Para pemain timnas Indonesia usai juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Para pemain timnas Indonesia usai juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) merilis jadwal lengkap Piala Asia 2027 di Arab Saudi, yang berlangsung 7 Januari-5 Februari, termasuk untuk timnas Indonesia yang berada di Grup F.

Dikutip dari AFC seperti dilansir dari Antara, Indonesia memulai perjalanan di babak grup dengan menghadapi Jepang pada Senin 11 Januari pukul 17.30 WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah.

Setelah laga itu, Indonesia dijadwalkan bertemu juara Piala Asia 2023 Qatar di Stadio Aramco, Al Khobar, pada Sabtu 16 Januari pukul 23.30 WIB.

Laga terakhir tim Garuda mempertemukan mereka dengan sesama wakil Asia Tenggara, yakni Thailand.

Laga ini digelar pada Rabu 20 Januari pukul 17.30 WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

Sementara itu, laga pembuka Piala Asia edisi ke-19 itu akan berlangsung pada Kamis 7 Januari malam waktu setempat.

Tuan rumah Arab Saudi akan melawan Palestina di Stadion King Fahd Sports City yang berkapasitas 72.000 penonton.

Penyisihan grup Piala Asia 2027 yang diikuti 24 tim akan berakhir pada 20 Januari.

Kemudian berlanjut ke babak 16 besar pada 22-25 Januari, disusul perempat final pada 28 dan 29 Januari, serta semifinal pada 1 dan 2 Februari.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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