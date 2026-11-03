Prediksi Skor Galatasaray vs Stuttgart di Liga Champions: Aslan Buru Dua Kemenangan Beruntun

Galatasaray mengandalkan Victor Osimhen untuk memburu kemenangan kedua beruntun di Liga Champions saat menjamu Stuttgart di Rams Park. (Galatasaray)
JawaPos.com — Galatasaray memburu kemenangan kedua beruntun di Liga Champions saat menjamu Stuttgart di Rams Park, Istanbul, Rabu (4/11/2026) pukul 00.45 WIB, demi memperbesar peluang melaju ke fase gugur setelah hanya mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan.
Namun, ambisi Aslan menghadapi ujian serius karena wakil Jerman tersebut belum terkalahkan dan baru kebobolan dua gol sepanjang fase liga.
Pertemuan ini mempertemukan dua tim dengan modal berbeda di panggung Eropa.
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Galatasaray mengandalkan kebangkitan lini serang, sedangkan Stuttgart membawa konsistensi hasil serta pertahanan yang sejauh ini sulit ditembus oleh para lawannya.
Prediksi skor Galatasaray vs Stuttgart mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dengan hasil 2-1.
Dukungan publik Rams Park dan produktivitas serangan menjadi pertimbangan utama, meskipun rapuhnya pertahanan Aslan membuat pertandingan ini berpotensi tetap ketat hingga akhir.
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Galatasaray memiliki modal kuat untuk mengejar tiga poin setelah memenangi empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.
Pasukan Okan Buruk baru saja menghajar Konyaspor dengan skor 4-0 dalam pertandingan tandang pada Jumat.
Victor Osimhen membuka keunggulan pada laga tersebut sebelum Yunus Akgun, Aleksey Batrakov, dan Rafael Leao ikut mencetak gol.
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