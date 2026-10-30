Prediksi Skor Konyaspor Vs Galatasaray: Osimhen Siap Lanjutkan Ketajaman di Liga Turki

Galatasaray akan menghadapi Konyaspor di Liga Turki.(@erennelmali/X)
JawaPos.com - Galatasaray akan bertandang ke markas Konyaspor pada pekan ke-10 Liga Turki 2026/2027.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen sekaligus melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan penting atas Fenerbahce.
Duel Konyaspor vs Galatasaray dijadwalkan berlangsung di Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu pada Jumat (30/10) Oktober waktu setempat atau Sabtu (31/10) pukul 00.00 WIB.
Galatasaray datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 22 poin dari sembilan pertandingan.
Sementara itu, Konyaspor masih berada di peringkat ke-14 dengan delapan poin.
Meski memiliki posisi yang cukup jauh berbeda, pertandingan ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah bagi Galatasaray.
Konyaspor mulai menunjukkan perkembangan, terutama ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.
Victor Osimhen menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Penyerang asal Nigeria itu kembali diharapkan menjadi pembeda ketika Galatasaray menghadapi Konyaspor.
Namun, mereka tetap harus berhati-hati. Konyaspor memiliki catatan kandang yang cukup menjanjikan.
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