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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 3 November 2026 | 17.40 WIB

Prediksi Al Hilal FC vs Al Ahli Dubai: Duel Tim dengan Performa Bertolak Belakang

Al Hilal SFC diprediksi mengalahkan Al Taawoun pada matchday ketujuh Saudi Pro League 2026/2027. (Al-Hilal SFC) - Image

Al Hilal SFC diprediksi mengalahkan Al Taawoun pada matchday ketujuh Saudi Pro League 2026/2027. (Al-Hilal SFC)

JawaPos.com - Al Hilal akan menghadapi Shabab Al Ahli Dubai dalam lanjutan pekan ke-4 Liga Champions Elit AFC (AFC Champions League Elite) 2026/2027 Wilayah Barat. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh, Rabu (4/11/2026) pukul 01.15 WIB.

Kedua tim datang dengan catatan berbeda dalam tiga pertandingan awal. Al Hilal masih berusaha menemukan konsistensi di kompetisi Asia, sedangkan Shabab Al Ahli tampil lebih meyakinkan dengan menyapu bersih seluruh pertandingan.

Al Hilal saat ini menempati peringkat ketujuh klasemen sementara Wilayah Barat dengan koleksi dua kemenangan dan satu kekalahan. Hasil tersebut membuat klub asal Arab Saudi itu membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisinya.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Al Hilal. Apalagi, mereka memiliki materi pemain yang cukup mumpuni di berbagai lini. Simone Inzaghi diperkirakan tetap mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman untuk mengamankan kemenangan.

Di lini depan, Darwin Nunez dan Ollie Watkins bisa menjadi pilihan utama untuk membongkar pertahanan lawan. Keduanya memiliki kemampuan mencari ruang dan menyelesaikan peluang. Malcom juga berpeluang memberikan kontribusi melalui pergerakan dari sisi sayap.

Namun, Al Hilal tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Gabriel Martinelli dikabarkan harus menepi akibat cedera hamstring. Absennya pemain asal Brasil tersebut tentu mengurangi pilihan Inzaghi di sektor serangan.

Sementara itu, Shabab Al Ahli datang ke Riyadh dengan kepercayaan diri tinggi. Klub asal Uni Emirat Arab tersebut berada di posisi kedua klasemen Wilayah Barat setelah meraih tiga kemenangan beruntun.

Catatan pertahanan mereka juga cukup mengesankan. Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, Shabab Al Ahli baru kebobolan satu gol. Hal ini menunjukkan bahwa lini belakang mereka mampu menjaga organisasi permainan dengan baik.

Kehadiran Bogdan Planic menjadi salah satu faktor penting di sektor pertahanan. Ia akan mendapat dukungan dari Saeid Ezatolahi dan Nemanja Maksimovic yang bertugas menjaga keseimbangan di lini tengah.

Editor: Banu Adikara
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