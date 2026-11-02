Virgil van Dijk Geram dengan Keputusan Wasit Usai Liverpool Gagal Penalti Saat Hadapi Arsenal

JawaPos.com – Virgil van Dijk meluapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada Liverpool saat menghadapi Arsenal dalam lanjutan Premier League di Anfield.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (2/11), Kapten Liverpool tersebut menilai Alexander Isak seharusnya mendapatkan hadiah penalti setelah Jurrien Timber terlihat menarik bajunya ketika berusaha menyambut umpan silang Bradley Barcola pada babak pertama.

Van Dijk bahkan mempertanyakan keputusan wasit dan VAR karena terdapat banyak kamera yang merekam insiden tersebut, sebagaimana ia tegaskan dengan pernyataan, “Kami punya 50 kamera.”

Kekecewaan Van Dijk muncul setelah Liverpool harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 0-1 melalui gol Kai Havertz pada menit ke-16.

Van Dijk beranggapan bahwa tayangan ulang memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap Isak yang semestinya dapat berujung pada hadiah penalti bagi The Reds.

Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, juga menyampaikan keberatan serupa karena menilai Isak tidak seharusnya harus terjatuh terlebih dahulu agar pelanggaran tersebut dianggap layak mendapatkan penalti.

Kontroversi tersebut semakin menambah kekecewaan Liverpool yang gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk menyamakan kedudukan, termasuk tendangan bebas Florian Wirtz yang membentur mistar dan sundulan Alexis Mac Allister.

Untuk pertama kalinya sejak musim 200/04, Liverpool gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dalam pertandingan Premier League di Anfield.