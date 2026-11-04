Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 4 November 2026 | 17.46 WIB

Prediksi Skor Slavia Prague vs Arsenal di Liga Champions: The Gunners Masih Terlalu Superior

Arsenal membidik kemenangan atas Slavia Prague di Fortuna Arena untuk memperkuat posisi di delapan besar fase liga Liga Champions 2026/2027. (Arsenal) - Image

Arsenal membidik kemenangan atas Slavia Prague di Fortuna Arena untuk memperkuat posisi di delapan besar fase liga Liga Champions 2026/2027. (Arsenal)

JawaPos.com — Arsenal diprediksi mengalahkan Slavia Prague 3-0 pada laga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Fortuna Arena, Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB, untuk memperkuat posisi di delapan besar.

The Gunners datang dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, sementara tuan rumah baru mengumpulkan satu poin dan membutuhkan kemenangan agar peluang melanjutkan langkah di Eropa tetap terbuka.

Perbedaan pencapaian kedua tim membuat pasukan Mikel Arteta lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Namun, Slavia membawa modal kebangkitan di kompetisi domestik yang bisa menjadi peringatan bagi tim tamu untuk menjaga keseriusan sejak menit pertama.

Mengapa Arsenal diunggulkan menang tiga gol?

Arsenal memiliki bekal pertahanan solid dan catatan pertemuan yang mendukung prediksi kemenangan dengan selisih tiga gol.

Dalam tiga pertandingan pembuka Liga Champions musim ini, klub London tersebut hanya kebobolan dua kali setelah mencatatkan clean sheet melawan Lille dan Napoli.

Rekor tanpa kebobolan itu terhenti ketika Arsenal bermain imbang 2-2 di markas Bayern Munich pada pertandingan ketiga.

Meski demikian, tambahan satu poin dari kandang lawan kuat tetap menjaga posisi mereka di kelompok delapan besar klasemen fase liga.

Pertandingan tersebut juga memperlihatkan daya tahan mental Arsenal ketika situasi berubah sepanjang laga.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Prague: Pemuncak Liga Ceko Siap Unjuk Gigi Akhiri Kutukan di Eropa - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Prague: Pemuncak Liga Ceko Siap Unjuk Gigi Akhiri Kutukan di Eropa

Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

Kamis, 10 September 2026 | 13.52 WIB

Arsenal Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Jesus de Miguel - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Jesus de Miguel

Rabu, 4 November 2026 | 06.11 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore