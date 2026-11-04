Prediksi Skor Slavia Prague vs Arsenal di Liga Champions: The Gunners Masih Terlalu Superior

JawaPos.com — Arsenal diprediksi mengalahkan Slavia Prague 3-0 pada laga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Fortuna Arena, Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB, untuk memperkuat posisi di delapan besar.

The Gunners datang dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, sementara tuan rumah baru mengumpulkan satu poin dan membutuhkan kemenangan agar peluang melanjutkan langkah di Eropa tetap terbuka.

Perbedaan pencapaian kedua tim membuat pasukan Mikel Arteta lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Namun, Slavia membawa modal kebangkitan di kompetisi domestik yang bisa menjadi peringatan bagi tim tamu untuk menjaga keseriusan sejak menit pertama.

Mengapa Arsenal diunggulkan menang tiga gol? Arsenal memiliki bekal pertahanan solid dan catatan pertemuan yang mendukung prediksi kemenangan dengan selisih tiga gol.

Dalam tiga pertandingan pembuka Liga Champions musim ini, klub London tersebut hanya kebobolan dua kali setelah mencatatkan clean sheet melawan Lille dan Napoli.

Rekor tanpa kebobolan itu terhenti ketika Arsenal bermain imbang 2-2 di markas Bayern Munich pada pertandingan ketiga.

Meski demikian, tambahan satu poin dari kandang lawan kuat tetap menjaga posisi mereka di kelompok delapan besar klasemen fase liga.