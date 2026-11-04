Prediksi Skor Slavia Prague vs Arsenal di Liga Champions: The Gunners Masih Terlalu Superior

Arsenal membidik kemenangan atas Slavia Prague di Fortuna Arena untuk memperkuat posisi di delapan besar fase liga Liga Champions 2026/2027. (Arsenal)
JawaPos.com — Arsenal diprediksi mengalahkan Slavia Prague 3-0 pada laga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Fortuna Arena, Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB, untuk memperkuat posisi di delapan besar.
The Gunners datang dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, sementara tuan rumah baru mengumpulkan satu poin dan membutuhkan kemenangan agar peluang melanjutkan langkah di Eropa tetap terbuka.
Perbedaan pencapaian kedua tim membuat pasukan Mikel Arteta lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.
Namun, Slavia membawa modal kebangkitan di kompetisi domestik yang bisa menjadi peringatan bagi tim tamu untuk menjaga keseriusan sejak menit pertama.
Baca Juga:Prediksi RB Leipzig vs Manchester City: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman The Citizens
Arsenal memiliki bekal pertahanan solid dan catatan pertemuan yang mendukung prediksi kemenangan dengan selisih tiga gol.
Dalam tiga pertandingan pembuka Liga Champions musim ini, klub London tersebut hanya kebobolan dua kali setelah mencatatkan clean sheet melawan Lille dan Napoli.
Rekor tanpa kebobolan itu terhenti ketika Arsenal bermain imbang 2-2 di markas Bayern Munich pada pertandingan ketiga.
Meski demikian, tambahan satu poin dari kandang lawan kuat tetap menjaga posisi mereka di kelompok delapan besar klasemen fase liga.
Pertandingan tersebut juga memperlihatkan daya tahan mental Arsenal ketika situasi berubah sepanjang laga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022