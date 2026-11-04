Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.13 WIB

Arsenal Menang 1-0 di Anfield, Paul Merson Sebut Pertahanan The Gunners Kelas Dunia

Arsenal Menang Atas Anfield (x @brfootball) - Image

Arsenal Menang Atas Anfield (x @brfootball)

JawaPos.com - Arsenal perlihatkan kekuatan mereka dalam persaingan Premier League 2026/2027. Tim asuhan Mikel Arteta berhasil membawa pulang kemenangan penting setelah mengalahkan Liverpool dengan skor tipis 1-0 di Anfield, Minggu (1/11/2026).

Hasil tersebut mendapat pujian dari mantan pemain Arsenal sekaligus pengamat sepak bola, Paul Merson, yang menilai The Gunners telah menunjukkan mentalitas layaknya calon juara.

Menurut laporan Sky Sports, Merson menyebut kemenangan tersebut sebagai bukti karakter juara Arsenal. Ia secara khusus menyoroti kedisiplinan para pemain dalam menjaga pertahanan meskipun harus menghadapi tekanan besar dari Liverpool sepanjang pertandingan.

Menurutnya, kemampuan mempertahankan keunggulan merupakan salah satu ciri tim yang memiliki kualitas untuk memenangkan kompetisi.

Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak Kai Havertz pada menit ke-16. Memanfaatkan umpan Declan Rice, Havertz berhasil menyelesaikan peluang dengan baik dan membawa tim tamu unggul.

Gol tersebut akhirnya menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga peluit akhir.

Keistimewaan kemenangan Arsenal bukan hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga performa lini pertahanan mereka.

Liverpool tercatat melepaskan 17 percobaan tembakan, tetapi tidak satu pun mengarah tepat ke gawang David Raya.

Catatan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena Liverpool gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran di kandang sendiri untuk pertama kalinya sejak pencatatan Opta dimulai pada 2003.

Merson juga menilai Arsenal kembali menemukan identitas permainan yang membuat mereka sukses.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Slavia Prague vs Arsenal di Liga Champions: The Gunners Masih Terlalu Superior - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Slavia Prague vs Arsenal di Liga Champions: The Gunners Masih Terlalu Superior

Rabu, 4 November 2026 | 17.46 WIB

Arsenal Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Jesus de Miguel - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Jesus de Miguel

Rabu, 4 November 2026 | 06.11 WIB

Virgil van Dijk Geram dengan Keputusan Wasit Usai Liverpool Gagal Penalti Saat Hadapi Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Virgil van Dijk Geram dengan Keputusan Wasit Usai Liverpool Gagal Penalti Saat Hadapi Arsenal

Selasa, 3 November 2026 | 05.17 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore