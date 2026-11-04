Arsenal Menang 1-0 di Anfield, Paul Merson Sebut Pertahanan The Gunners Kelas Dunia

Arsenal Menang Atas Anfield (x @brfootball)
JawaPos.com - Arsenal perlihatkan kekuatan mereka dalam persaingan Premier League 2026/2027. Tim asuhan Mikel Arteta berhasil membawa pulang kemenangan penting setelah mengalahkan Liverpool dengan skor tipis 1-0 di Anfield, Minggu (1/11/2026).
Hasil tersebut mendapat pujian dari mantan pemain Arsenal sekaligus pengamat sepak bola, Paul Merson, yang menilai The Gunners telah menunjukkan mentalitas layaknya calon juara.
Menurut laporan Sky Sports, Merson menyebut kemenangan tersebut sebagai bukti karakter juara Arsenal. Ia secara khusus menyoroti kedisiplinan para pemain dalam menjaga pertahanan meskipun harus menghadapi tekanan besar dari Liverpool sepanjang pertandingan.
Menurutnya, kemampuan mempertahankan keunggulan merupakan salah satu ciri tim yang memiliki kualitas untuk memenangkan kompetisi.
Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak Kai Havertz pada menit ke-16. Memanfaatkan umpan Declan Rice, Havertz berhasil menyelesaikan peluang dengan baik dan membawa tim tamu unggul.
Gol tersebut akhirnya menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga peluit akhir.
Keistimewaan kemenangan Arsenal bukan hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga performa lini pertahanan mereka.
Liverpool tercatat melepaskan 17 percobaan tembakan, tetapi tidak satu pun mengarah tepat ke gawang David Raya.
Catatan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena Liverpool gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran di kandang sendiri untuk pertama kalinya sejak pencatatan Opta dimulai pada 2003.
Merson juga menilai Arsenal kembali menemukan identitas permainan yang membuat mereka sukses.
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