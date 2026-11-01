Michael Carrick Tepis Anggapan Manchester United bakal Terdegradasi

Pelatih MU Michael Carrick. (X/@ManUtd)
JawaPos.com - Michael Carrick menepis kekhawatiran bahwa Manchester United akan terdegradasi dari Premier League setelah kekalahan 0-2 dari Chelsea memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan.
Manchester United meninggalkan Stamford Bridge dengan posisi hanya satu poin di atas zona degradasi. Hasil pertandingan lain pada hari yang sama berpotensi membuat tim asuhan Carrick terperosok ke tiga posisi terbawah klasemen.
Situasi tersebut semakin menambah tekanan terhadap posisi Carrick sebagai manajer. Terlebih lagi, Manchester United akan menghadapi dua lawan tangguh, Aston Villa dan Liverpool, dalam dua pertandingan liga berikutnya.
Meski demikian, Carrick menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terjebak dalam kekhawatiran mengenai kemungkinan degradasi. Menurutnya, Manchester United harus segera mengalihkan perhatian pada upaya memperbaiki hasil pertandingan.
Melansir ESPN, ketika ditanya apakah akan ada stigma yang melekat pada Manchester United jika berada di tiga terbawah klasemen, Carrick menjawab dengan tegas.
"Bukan untuk saya," kata Carrick menanggapi pertanyaan tersebut. "Kita harus terus maju dan memenangkan pertandingan, sesederhana itu."
"Tidak ada kata-kata yang akan saya jelaskan kepada Anda sekarang yang membuat [berada di zona degradasi] menjadi berbeda, itu tidak akan mengubahnya."
"Kita harus terus maju dan memenangkan pertandingan sepak bola, sesederhana itu."
Manchester United belum pernah terdegradasi sejak 1974. Sebagai klub dengan 20 gelar juara liga Inggris, situasi mereka saat ini tentu menjadi perhatian besar, terutama karena hanya mampu meraih satu kemenangan liga musim ini, yakni melawan Ipswich pada Agustus.
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