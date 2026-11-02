Harry Kane Gagal Penalti, Bayern Munich Tertahan 2-2 di Der Klassiker

Harry Kane gagal mengeksekusi penalti saat Bayern Munich ditahan imbang 2-2 oleh Borussia Dortmund. Momen tersebut menjadi kejutan setelah Kane mendapat penghormatan atas pencapaian Ballon d'Or 2026. (Talksport)
JawaPos.com – Laga Der Klassiker melawan Borussia Dortmund (BVB) kemarin menjadi momen istimewa bagi Harry Kane. Sebelum kickoff, penyerang Bayern Munchen itu mendapat penghormatan khusus di hadapan 75 ribu suporter yang memenuhi Allianz Arena, Munchen, atas pencapaiannya meraih Ballon d’Or 2026.
Sayangnya, Kane gagal membawa Bayern meraih kemenangan. Kapten timnas Inggris berusia 33 tahun itu gagal memaksimalkan hadiah penalti pada menit ke-56.
Tendangannya membentur mistar. Bayern pun harus puas bermain seri 2-2 dalam Der Klassiker ke-141 tersebut.
Kegagalan Kane mengeksekusi penalti membuat gelandang Bayern Joshua Kimmich terkejut. Maklum, Kane dikenal punya catatan apik sebagai algojo tendangan 12 pas.
”Rasanya mengejutkan melihat Harry gagal mengeksekusi penalti. Tingkat keberhasilannya selama ini luar biasa,” kata Kimmich seperti dikutip dari Kicker.
Kesialan Bayern tidak berhenti di situ. Tiga pemain di lini serang, masing-masing gelandang serang Ismael Saibari serta wide attacker Serge Gnabry dan Michael Olise, harus ditarik keluar karena cedera.
Saibari menjadi pemain pertama yang mengalami masalah setelah berbenturan dengan kiper BVB Gregor Kobel. Bintang timnas Maroko itu bahkan meninggalkan stadion dengan bantuan kruk.
Direktur Olahraga Bayern Max Eberl mengakui, cedera Saibari dan Gnabry lumayan serius. (
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