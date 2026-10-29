5 Momen yang Membuat PSG Layak Dinobatkan sebagai Tim Terbaik Dunia di Ballon d’Or 2026

PSG sebagai tim terbaik Ballon d’Or 2026 (Bein Sports)
JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) layak mendapat pengakuan sebagai tim terbaik dunia di Ballon d’Or 2026 berkat serangkaian pencapaian penting di bawah arahan pelatih Luis Enrique.
Dominasi klub asal Prancis tersebut terlihat melalui keberhasilan meraih trofi domestik dan internasional serta penampilan impresif ketika menghadapi klub-klub elite Eropa.
Berikut 5 momen utama yang memperkuat alasan PSG layak mendapatkan penghargaan sebagai tim terbaik dunia di Ballon d’Or, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10).
1. Mempertahankan Gelar Liga Champions UEFA
PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu dalam final pada 30 Mei 2026 di Budapest. Keberhasilan tersebut menegaskan kemampuan PSG mempertahankan supremasi Eropa sekaligus menjadi salah satu pencapaian terpenting dalam perjalanan mereka meraih pengakuan dunia.
2. Menyingkirkan Bayern München di semifinal Liga Champions
PSG memenangkan leg pertama dengan skor 5-4 dalam pertandingan sembilan gol di Parc des Princes sebelum bermain imbang 1-1 pada leg kedua di Jerman. Hasil tersebut memastikan langkah PSG menuju final dan memperlihatkan kemampuan mereka menghadapi tekanan ketika berhadapan dengan salah satu klub terkuat Eropa.
3. Meraih 6 Trofi dalam Periode Bersejarah
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