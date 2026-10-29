Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.13 WIB

5 Momen yang Membuat PSG Layak Dinobatkan sebagai Tim Terbaik Dunia di Ballon d’Or 2026

PSG sebagai tim terbaik Ballon d’Or 2026 (Bein Sports) - Image

PSG sebagai tim terbaik Ballon d’Or 2026 (Bein Sports)

JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) layak mendapat pengakuan sebagai tim terbaik dunia di Ballon d’Or 2026 berkat serangkaian pencapaian penting di bawah arahan pelatih Luis Enrique.

Dominasi klub asal Prancis tersebut terlihat melalui keberhasilan meraih trofi domestik dan internasional serta penampilan impresif ketika menghadapi klub-klub elite Eropa.

Berikut 5 momen utama yang memperkuat alasan PSG layak mendapatkan penghargaan sebagai tim terbaik dunia di Ballon d’Or, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10).

1.     Mempertahankan Gelar Liga Champions UEFA

PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu dalam final pada 30 Mei 2026 di Budapest. Keberhasilan tersebut menegaskan kemampuan PSG mempertahankan supremasi Eropa sekaligus menjadi salah satu pencapaian terpenting dalam perjalanan mereka meraih pengakuan dunia.

2.     Menyingkirkan Bayern München di semifinal Liga Champions

PSG memenangkan leg pertama dengan skor 5-4 dalam pertandingan sembilan gol di Parc des Princes sebelum bermain imbang 1-1 pada leg kedua di Jerman. Hasil tersebut memastikan langkah PSG menuju final dan memperlihatkan kemampuan mereka menghadapi tekanan ketika berhadapan dengan salah satu klub terkuat Eropa.

3.     Meraih 6 Trofi dalam Periode Bersejarah

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Alasan Kylian Mbappe dan Lamine Yamal Kalah dari Harry Kane dalam Persaingan Ballon d'Or? - Image
Sepak Bola Dunia

Alasan Kylian Mbappe dan Lamine Yamal Kalah dari Harry Kane dalam Persaingan Ballon d'Or?

Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.51 WIB

De la Fuente Buka Suara soal Lamine Yamal yang Gagal Menang Ballon d’Or - Image
Sepak Bola Dunia

De la Fuente Buka Suara soal Lamine Yamal yang Gagal Menang Ballon d’Or

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.18 WIB

Daftar 5 Pemain Inggris Peraih Ballon d’Or: Harry Kane Jadi Nama Teranyar - Image
Sepak Bola Dunia

Daftar 5 Pemain Inggris Peraih Ballon d’Or: Harry Kane Jadi Nama Teranyar

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16.31 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore