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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.51 WIB

Alasan Kylian Mbappe dan Lamine Yamal Kalah dari Harry Kane dalam Persaingan Ballon d'Or?

Kylian Mbappe dan Lamine Yamal harus puas berada di bawah Harry Kane dalam perebutan Ballon d'Or 2026. Minimnya trofi Mbappe dan kurangnya momen penentu Yamal di Piala Dunia 2026 menjadi faktor penting. (Instagram/@ballondorofficial) - Image

Kylian Mbappe dan Lamine Yamal harus puas berada di bawah Harry Kane dalam perebutan Ballon d'Or 2026. Minimnya trofi Mbappe dan kurangnya momen penentu Yamal di Piala Dunia 2026 menjadi faktor penting. (Instagram/@ballondorofficial)

JawaPos.com - Kylian Mbappe dan Lamine Yamal sama-sama masuk dalam jajaran tiga besar Ballon d'Or 2026.

Namun, dua bintang terbesar LaLiga tersebut harus menerima kenyataan bahwa penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola itu jatuh ke tangan striker Bayern Munich, Harry Kane.

Hasil tersebut diumumkan di London, kurang dari 24 jam setelah Mbappe dan Yamal berhadapan dalam El Clasico. Dalam pertandingan tersebut, Mbappe mencetak dua gol untuk membawa Real Madrid menang 2-1 atas Barcelona di Camp Nou.

Meski sama-sama tampil luar biasa sepanjang musim, keduanya memiliki alasan berbeda untuk menerima kekalahan dalam persaingan Ballon d'Or.

Mbappe mencatatkan produktivitas gol yang mengesankan, termasuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026. Sementara itu, Yamal membantu Barcelona mempertahankan gelar LaLiga dan menjadi bagian penting dari keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia.

Namun, pencapaian individu tidak selalu cukup untuk memenangkan Ballon d'Or. Trofi bersama klub dan tim nasional, kontribusi pada pertandingan besar, serta konsistensi sepanjang musim turut memengaruhi penilaian.

Melansir ESPN, berikut alasan mengapa Mbappé dan Yamal belum berhasil mengungguli Kane dalam perebutan penghargaan tahun ini.

1. Kylian Mbappe: Produktif, tetapi Tanpa Trofi Besar

Bagi Mbappe, kegagalan meraih Ballon d'Or 2026 menjadi kelanjutan dari penantian panjangnya. Setelah finis di posisi keempat pada 2018 dan ketiga pada 2023, ia kini berhasil naik ke posisi kedua. Namun, tempat pertama masih belum menjadi miliknya.

Sebagai pemain yang sejak lama diproyeksikan menjadi penerus Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, pencapaian tersebut tentu belum memenuhi ambisinya.

Editor: Edi Yulianto
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