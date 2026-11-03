Pelatih Atletico Madrid Simeone Nilai Harry Kane Memang Layak Menangi Ballon d'Or 2026

JawaPos.com - Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menilai penyerang Bayern Muenchen Harry Kane layak memenangi Ballon d'Or 2026 berkat konsistensi penampilan dan kontribusinya dalam sepak bola.

Pujian tersebut disampaikan Simeone menjelang pertandingan Atletico Madrid melawan Bayern Muenchen pada laga keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Metropolitano, Madrid, Rabu (4/11) pukul 03.00 WIB.

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas Ballon d'Or yang memang pantas dia dapatkan. Itu luar biasa. Saya selalu mengaguminya," kata Simeone sebagaimana dikutip dari beIN Sports.

Kane meraih Ballon d'Or 2026 dalam acara penghargaan di London, Inggris, pada 26 Oktober, setelah mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal.

Simeone memuji konsistensi kapten tim nasional Inggris tersebut serta ketajaman mencetak gol yang tetap terjaga seiring bertambahnya usia.

"Seiring bertambahnya usia, dia menemukan performa terbaiknya tanpa kehilangan naluri mencetak gol. Dia tahu apa yang dibutuhkan tim," ujar Simeone.

Pelatih asal Argentina itu juga menyoroti pengaruh Kane di luar kontribusinya dalam pertandingan.

Menurut dia, etos kerja dan pencapaian penyerang berusia 33 tahun tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda.

"Bakatnya merupakan aset berharga bagi sepak bola dan para pemain muda yang mengidolakannya. Dia meninggalkan warisan yang menunjukkan bahwa kerja keras bisa membawa seseorang meraih hal-hal besar," tuturnya.