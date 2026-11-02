Erik ten Hag Kembali Sindir Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag kembali mengkritik Cristiano Ronaldo. (X/@AFCAjax)
JawaPos.com - Erik ten Hag kembali melontarkan kritik terhadap Cristiano Ronaldo terkait masa-masa terakhir sang megabintang di Manchester United.
Ronaldo meninggalkan Old Trafford pada November 2022 setelah wawancara kontroversial bersama Piers Morgan, ketika ia mengaku tidak menghormati Ten Hag.
Melansir talkSPORT, Ten Hag menilai Ronaldo kesulitan memenuhi tuntutan permainan dan kebugaran yang dibutuhkan di Premier League.
"Namun selama tujuh atau delapan tahun terakhir, dia sama sekali tidak mampu lagi memberikan hasil yang diharapkan."
Ia juga menegaskan bahwa Ronaldo tidak lagi sanggup memberikan usaha maksimal dalam latihan dan bermain ketika menghadapi rasa sakit.
"Dan jika Anda tidak layak bermain di Liga Premier, Anda tidak punya peluang."
Menurut Ten Hag, dirinya sudah menjelaskan peran Ronaldo dalam sistem permainan Manchester United. Namun, keputusan untuk memenuhi tuntutan tersebut tetap berada di tangan sang pemain.
"Saya tahu bahwa saya telah melakukan segala yang saya bisa untuk membujuknya (agar siap bermain di Premier League), tetapi pilihan ada di tangan individu tersebut apakah dia ingin melakukan investasi itu atau tidak."
Ronaldo hanya tiga kali bermain penuh di Premier League di bawah asuhan Ten Hag sebelum wawancaranya dengan Morgan mengakhiri periode keduanya bersama United.
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