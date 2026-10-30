4 Fakta Cristiano Ronaldo Ungguli Messi dan Terpilih sebagai Pemilik Musim Terbaik

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo kembali mengungguli Lionel Messi dalam persaingan simbolis dua megabintang sepak bola dunia.
Pemain asal Portugal tersebut terpilih sebagai pemilik musim terbaik sepanjang sejarah peraih Ballon d’Or melalui pemungutan suara Ballon d’Or of All Time (BOAT) yang diselenggarakan France Football.
Berikut 4 fakta penting di balik keberhasilan Ronaldo meraih pengakuan tersebut, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (30/10).
1. Musim 2008 Ronaldo Terpilih sebagai yang Terbaik
Musim 2007–2008 ketika memperkuat Manchester United menempati posisi pertama dalam pemungutan suara BOAT. Ronaldo berhasil mengungguli musim terbaik Lionel Messi pada 2012 yang menempati posisi kedua dalam daftar tersebut.
2. Ronaldo Mengungguli Messi dalam Persaingan BOAT
Ronaldo meraih kemenangan melalui pilihan para penggemar yang menilai musim 2008 sebagai penampilan terbaik di antara para pemenang Ballon d’Or sepanjang sejarah. Hasil tersebut menjadi kemenangan simbolis bagi pemain Portugal itu dalam persaingan panjangnya dengan Messi.
3. Catatan Gemilang Ronaldo Bersama Manchester United
Pada musim 2007–2008, Ronaldo mencetak 42 gol dalam 49 penampilan bersama Manchester United dan membantu klub menjuarai Liga Inggris serta Liga Champions UEFA. Ia juga mengoleksi 31 gol di liga sehingga meraih Sepatu Emas Liga Inggris dan Sepatu Emas Eropa sebelum mendapatkan Ballon d’Or pertamanya.
4. Ronaldo dan Messi Mendominasi Sepuluh Besar
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